爵士音樂節20週年姊妹之約難兌現！孫曉雅將離任 盧秀燕依依不捨
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅即將卸任回美，曾邀請孫曉雅逛一中街吃雞排、相約今年10月共赴台中爵士音樂節20週年活動的台中市長盧秀燕，今天表示依依不捨。她強調孫曉雅是極傑出、非常專業、非常支持台灣與台中的外交人員，「我對她有高度評價」。
記者顏幸如／台中報導
AIT華盛頓總部日前宣布，AIT處長孫曉雅今年夏天即將卸任，由美國駐日本大使館公使谷立言接任AIT台北辦事處處長。依據1979年通過的《台灣關係法》，美國在台協會代表美國，負責推展與台灣人民的商務、文化及其他非官方關係。
孫曉雅曾多次與台中市長盧秀燕互動，去年10月，孫曉雅在大稻埕舉辦「美式爵士復古派對」，邀請盧秀燕北上參加，盧秀燕當場邀請孫曉雅參與今年的台中市爵士音樂節20週年活動，由台中人以爵士樂款待發源地的遠方朋友。去年11月，盧秀帶孫曉雅逛中一中商圈，品嚐最出名的雞排、烙餅和豐仁冰，兩人玩心大起，還一起體驗射氣球遊戲。
得知孫曉雅即將離任，盧秀燕表示，自己擔任立委期間，在國防外交委員會見過很多外交使節，「我要特別感謝她，我對她有高度評價」。她形容孫曉雅是極為傑出、非常專業，非常支持台灣和台中的外交人員，深受民眾歡迎與肯定。對於孫曉雅即將離任，盧秀燕感到依依不捨，除了寄予祝福，更感謝她這幾年對台灣和台中的貢獻。