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小股東放棄了？蘋果西打母公司大飲股東會　出席率0.49%宣布流會

▲國民飲料「蘋果西打」母公司大飲（大西洋飲料股份有限公司）今（15）日舉行股東會，原本表定改選董事，但因出席率為0.49%，未達法定開會股數，主席宣布流會。（圖／NOWnews資料照片）
▲國民飲料「蘋果西打」母公司大飲（大西洋飲料股份有限公司）今（15）日舉行股東會，原本表定改選董事，但因出席率為0.49%，未達法定開會股數，主席宣布流會。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

國民飲料「蘋果西打」母公司大飲（大西洋飲料股份有限公司）今（15）日舉行股東會，原本表定改選董事，但因出席率為0.49%，未達法定開會股數，主席宣布流會，大飲指出股東會將擇期召開。另外，大飲也對外強調沒有下市規劃，目前通路都有鋪貨，會按部就班將產品陸續上架。

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大飲去（2023）年第4季財報被簽證會計師出具繼續經營能力「存在重大不確定性」查核報告，但今年5月中又爆出今（2024）年第一季財報被會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告，依據證交所規定，若未改變或者沒有發生其他事情「就要停賣」，也就是最快2026年將面臨下市危機。

而今日11點大飲舉行股東常會，原本表定改選董事，但公司發行股份總數為56,622,627股，出席股數為281,702股，出席率為0.49%，未達法定開會股數，因此主席宣布流會，股東會將擇期召開。而董事長蘇芸樂也對外表示，公司沒有下市規畫，產品都陸續鋪貨，至於爆出積欠員工薪資，則強調都已解決。

大飲去（2023）年5月爆出飲料中出現不明沉澱物，被勒令停工停產半年之久，年底終於恢復出貨，但全年營收與獲利受到重大影響。2023年全年虧損多達1.38億元，每股稅後虧損2.45元，為連續6年虧損，且是歷年虧損最多的一年。

大飲今年5月營收達1642萬，年增24.79%，累計今年1到5月營收為6225萬，年減48.15%，主要是2023年4月下旬到11月中旬暫時停工無產品銷售所致。

根據會計師查核結果，大西洋飲料股份有限公司及其子公司因營運持續虧損，其財報已連續5季遭會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告，截至今年3月31日止，累積虧損達4.4億元，已超過實收資本額2分之1，且流動負債已超過流動資產約5.12億元。

證交所先前就已指出，大飲已經4次發生這樣的事，包括去年第一季、第二季、第三季與年報，若3年都沒有改變或者沒有發生其他事情就要停賣，而停賣6個月內再不改善就會面臨下市，最快2026年恐下市。




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