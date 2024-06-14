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水力電廠回收銅變身文具精品！台電「日月潭水力筆」即起限量上市

▲台電文創今日推出新品，將水力電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」退役回收材料打造成文具精品。（圖台電提供）
▲台電文創今日推出新品，將水力電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」退役回收材料打造成文具精品。（圖台電提供）

記者魏妤庭／台北報導

台電文創睽違2年再出新品，這次用的是日月潭的明潭、大觀水力電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」退役回收材料，與台灣文具設計品牌物外YSTUDIO聯名，推出日月潭水力筆、筆座和桌上小物轉子造型陀螺，即日起在台電文創電商平台限量上市。

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台電近年推出不少文創產品，像是利用電廠發電煤灰、電桿退役設備等，發電副產品與退役設備，透過台電文創品牌，和在地設計師合推循環經濟，做成煤灰人孔蓋造型杯墊，受到不少消費者喜愛。睽違2年後，今日再推出新品日月潭水力筆、比座、轉子陀螺，與物外YSTUDIO聯名，使用退役「封水銅條」等回收材料製成，融入發電機組電力座標、復古電力開關和發電機轉子造型等細節設計。

台電表示，許多人不知道南投日月潭除了是觀光聖地，也是水力發電重鎮，利用水位落差搭配下游水庫發電，其中台電的明潭、大觀兩座電廠共10部機組兼具抽水蓄能，還可重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」。而這2座電廠抽蓄機組水輪機內獨有構件，即封水銅條，用來控制水流進出的水輪機導翼上、下方，平時搭配抽放水發電需求封水及阻隔空氣。

▲台電回收180支、總重近400公斤的封水銅條製作成文具精品。（圖／台電提供）
▲台電回收180支、總重近400公斤的封水銅條製作成文具精品。（圖／台電提供）
台電表示，由於封水銅條經年累月受到水流沖刷產生水蝕刻痕，大約8到10年就需定期汰換，以確保機組穩定運轉。為了實踐循環經濟，便將此次回收180支、近400公斤的封水銅條，保留材料原貌為核心設計成日月潭水力筆、筆座、轉子陀螺。

台電表示，此次與台達電子、籽堂、Uber Eats等知名企業合作環保永續行動的循環經濟顧問公司REnato lab，協助評估封水銅條再製計畫減碳效益，以此次回收銅材再製成文具與一般使用新材料製程相比，可減少近90%碳排。新品今日正式上架台電文創電商平台，同時即日起到7/6間在台電大樓一樓大廳舉辦展覽，以電力流轉、永續、熔煉、重光四主題面向介紹再製計畫。後續於7/9到7/24移師到台北市立美術館Wild Open Space。

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