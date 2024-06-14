樂見科技大廠相繼宣布落腳高雄！曾文生不擔心電力：更接近電源端
近年來不只台積電宣布落腳高雄，輝達執行長黃仁勳日前也宣布要在高雄建置先進算力中心，台電董事長今（14）日赴高雄參與「夢想併聯2024台電獎助學金頒獎典禮」時，被問到科技大廠相繼到南部設廠後的配電議題時回應，不論是傳統發電、太陽能光電等再生能源，南部電源比較充足「樂見科技大廠接近電源端設廠」，對整體電網布建會更平衡、更穩定也更有效率。
記者林莞茜／綜合報導
台電今日舉行「夢想併聯2024台電獎助學金頒獎典禮」，獎助學金串聯20座電廠聯合頒發，共1.6萬人獲頒超過6000萬元。其中，主場大林電廠回饋在地學子共1267人，合計發出331萬元。台電董事長曾文生、高雄市政府教育局局長謝文斌、高雄市議會議長康裕成、南高雄家扶中心主委莊月珠等人到場，共同頒獎鼓勵獲獎學生。
曾文生會後接受媒體訪問，被問及多家科技大廠宣布進駐南部，電力該如何因應時，他表示，過去外界提到南電北送，真實狀況也確實如此，現在包含光電在內的再生能源 ，南部的電源是比較充沛的。而根據高雄市政府提供資料，除了台積電之外，還有軟體公司也選擇落腳高雄，去年起IBM、鴻海進駐高雄設置軟體服務中心，還有仁寶5G AIoT研發中心、友達AUO解決方案研發中心、義隆電AI智慧研發中心陸續進駐中。