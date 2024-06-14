特企／以上帝視角俯瞰台北億萬夜景　饗 A Joy視覺到味覺的饗宴

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搭配101的無價夜景，饗 A Joy提供無與倫比的美食饗宴；八大豐盛餐區，都各自擁有專業料理團隊，將大戶人家對食的講究和各菜系的理解，集大成盤中珍饈。其中，「海」境餐區的「時濤」可以吃到日式「割烹」及「板前」料理，供應各式生食、小缽及手握壽司。在料理上，師傅們掌握了來自日本的傳統烹飪技術，引進日本進口的蒸汽式電鍋，讓飯鍋恆溫維持37.5度，保持溫醋飯的最佳口感，並選用關山米，取其米粒較大、扎實軟 Q 的口感，較好吸附醋液，剛剛好的酸味能融合壽司飯的溫度，將生魚片的甘甜帶出。醋飯要做得好吃，除了溫度外，「切、拌」動作一定要做到位，如此才能讓米飯平均地沾附，避免破壞澱粉質，讓米粒變得過黏。而「切、拌」的動作分秒必爭，從醋飯切拌到手捏握壽司都得在30分鐘內完成，以確保醋飯的新鮮程度，讓每一口握壽司都傳達出料理的驚艷與感動。
一般在壽司專門店裡，玉子燒的表現，是影響壽司店評價的關鍵，饗 A Joy的玉子燒分兩大派別展演，其中一款「江戶前玉子燒壽司」採用江戶前料理手法，沿用傳統烘烤技術，火侯成了影響玉子燒成敗的重要關鍵。由於玉子燒內含有蛋與蝦，急遽高溫會使蛋白質變硬，因此只能以微火烤製，烤製的一個多小時內，廚師必須全程緊盯火苗，一刻不能閃失。而另外一款「高湯玉子燒」，料理祕訣就是要「半生不熟」，煎蛋捲過程不能太慢，導致蛋太老過熟；太快又會讓蛋捲過生不易成形，掌握速度跟火候，才能成就濕潤口感再帶有湯汁的「高湯玉子燒」，一口嘗下十分療癒身心。饗 A Joy追求自家製作的招牌玉子燒，用料細細斟酌，看似簡單的玉子燒，每一步驟皆是職人精神的展現。