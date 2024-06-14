特企／00915成市場唯一報酬超大盤　AI熱潮越神山！

特企／以上帝視角俯瞰台北億萬夜景　饗 A Joy視覺到味覺的饗宴

▲講究新鮮，醋飯、握壽司傳承日本烹飪技術。（圖／饗 A Joy提供）
▲講究新鮮，醋飯、握壽司傳承日本烹飪技術。（圖／饗 A Joy提供）

本報訊

以上帝視角俯瞰台北盆地絕美億萬夜景，又能品嚐300多道精湛佳餚，饗 A Joy絕對是高空派用餐首選！饗 A Joy位在台北101第86樓高空中，以360 度視野俯瞰台北城市天際線，遠眺松山機場飛機起降，至觀音山日落淡水河畔的超美景致，氛圍絕佳的室內空間搭配精緻餐酒，堪稱無與倫比的美食饗宴，被網友評為近期最熱門的私房夜景！

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饗 A Joy是世界最高樓層的buffet餐廳，無論是晴朗天空下的藍色天際線，或是寶石般璀璨的億萬夜景，皆是烘托氣氛的最佳催化劑。白天陽光透過一整面落地玻璃窗徐徐灑落，讓挑高空間展示的大型藝術裝置更加敞亮，迎窗座位遠眺山巒起伏，與牆面的藝術裝置相映成趣。「山」境錯落的林木，結合台北盆地東面的象山與室內植栽造景，在意境與實景上雙重實現蓊鬱山林的境象。傍晚，夜幕開始慢慢降臨，天空逐漸染上了深沉而温暖的颜色；入夜後，室內裝置燈光亮起，如同一串又一串閃亮的寶石項鍊，與窗外月色相互輝映，絢爛的視覺效果，就像壟罩在夢幻中讓人忘卻了都市喧囂。

搭配101的無價夜景，饗 A Joy提供無與倫比的美食饗宴；八大豐盛餐區，都各自擁有專業料理團隊，將大戶人家對食的講究和各菜系的理解，集大成盤中珍饈。其中，「海」境餐區的「時濤」可以吃到日式「割烹」及「板前」料理，供應各式生食、小缽及手握壽司。在料理上，師傅們掌握了來自日本的傳統烹飪技術，引進日本進口的蒸汽式電鍋，讓飯鍋恆溫維持37.5度，保持溫醋飯的最佳口感，並選用關山米，取其米粒較大、扎實軟 Q 的口感，較好吸附醋液，剛剛好的酸味能融合壽司飯的溫度，將生魚片的甘甜帶出。醋飯要做得好吃，除了溫度外，「切、拌」動作一定要做到位，如此才能讓米飯平均地沾附，避免破壞澱粉質，讓米粒變得過黏。而「切、拌」的動作分秒必爭，從醋飯切拌到手捏握壽司都得在30分鐘內完成，以確保醋飯的新鮮程度，讓每一口握壽司都傳達出料理的驚艷與感動。

一般在壽司專門店裡，玉子燒的表現，是影響壽司店評價的關鍵，饗 A Joy的玉子燒分兩大派別展演，其中一款「江戶前玉子燒壽司」採用江戶前料理手法，沿用傳統烘烤技術，火侯成了影響玉子燒成敗的重要關鍵。由於玉子燒內含有蛋與蝦，急遽高溫會使蛋白質變硬，因此只能以微火烤製，烤製的一個多小時內，廚師必須全程緊盯火苗，一刻不能閃失。而另外一款「高湯玉子燒」，料理祕訣就是要「半生不熟」，煎蛋捲過程不能太慢，導致蛋太老過熟；太快又會讓蛋捲過生不易成形，掌握速度跟火候，才能成就濕潤口感再帶有湯汁的「高湯玉子燒」，一口嘗下十分療癒身心。饗 A Joy追求自家製作的招牌玉子燒，用料細細斟酌，看似簡單的玉子燒，每一步驟皆是職人精神的展現。

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