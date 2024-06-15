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運動維納斯／競技啦啦隊練就軟Q身手 「蛇蠍美人」毛咪也愛攀岩

▲本集運動維納斯毛咪過去曾是競技啦啦隊隊員，現在維持運動習慣，特別喜歡攀岩，她也非常喜歡蛇、蠍子等爬蟲類動物，十分特別。（特約攝影 /郭運復攝）
▲本集運動維納斯毛咪過去曾是競技啦啦隊隊員，現在維持運動習慣，特別喜歡攀岩，她也非常喜歡蛇、蠍子等爬蟲類動物，十分特別。（特約攝影 /郭運復攝）

特約記者郭運復/綜合報導

毛咪有著中美混血的深刻輪廓以及健美體格，他一直保持運動習慣，曾經練了很長時間的競技啦啦隊，魔鬼訓練讓他至今仍然擁有紮實的肌力與非常軟Q的筋骨，她覺得更重要的是培養出膽量，無懼的嘗試任何新事物。

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▲毛咪曾經練過很長時間競技啦啦隊，肌力與體能都非常棒，也練就軟Q筋骨。（特約攝影 /郭運復攝）
▲毛咪曾經練過很長時間競技啦啦隊，肌力與體能都非常棒，也練就軟Q筋骨。（特約攝影 /郭運復攝）
因為以前競技啦啦隊訓練時，每天儘管有各種不同的演練目標，但地獄式的拉筋是基本菜單，一方面預防受傷，另一方面則能增加運動表現，長期下來筋骨特別柔軟，到現在他仍然保持隨時拉筋的習慣，從一起床就會做個10分鐘的伸展操，開始充滿活力的一天，晚上睡前在床上還要動一下，藉以紓緩一天的緊張，有個好眠。

▲毛咪筋骨軟Q，每天早晚保持拉筋。（特約攝影 /郭運復攝）
▲毛咪筋骨軟Q，每天早晚保持拉筋。（特約攝影 /郭運復攝）
平常他在個人IG頻道上，常常會放一些伸展時超級軟Q的影片或是照片，很多粉絲都對他充滿力量的拉筋覺得驚訝，紛紛留言說：「看起來就好痛喔」，或是說：「如果是我做這動作，應該已經在醫院裡了吧！」所以也就越來越多人看，現在已經有二十幾萬粉絲了。

▲就算很久沒攀岩了，只要一到攀岩場就立刻一口氣攻頂。（特約攝影 /郭運復攝）
▲就算很久沒攀岩了，只要一到攀岩場就立刻一口氣攻頂。（特約攝影 /郭運復攝）
另外他也很喜歡攀岩，以前在學校時曾上過這樣課程，現在只要一有機會，看見攀岩場地，他就會立刻換上裝備向上攀升，雖然偶爾才有機會能攀登一次，沒想到每次都可以順利攀上頂點，她覺得過程中尋找路線很刺激，加上以前啦啦隊的嚴格訓練，建立了強大的體能與膽量，到現在還派得上用場。

▲毛咪喜歡在旅遊途中享受喝咖啡的氛圍。（特約攝影 /郭運復攝）
▲毛咪喜歡在旅遊途中享受喝咖啡的氛圍。（特約攝影 /郭運復攝）
現在他經常四處旅遊，探索各種好吃好玩的地方，特別喜歡走進大自然，看著樹林花草間漫天飛舞的蝴蝶，他感到特別紓壓，整個人心情瞬間就好起來。而且他很喜歡親近一些昆蟲與小動物，像蜥蜴、變色龍、人面蜘蛛或是蛇類，他不但不害怕，還讓她們在身上爬來爬去，同行的女生早已嚇跑躲得遠遠的。

▲毛咪任由蛇纏繞爬行身體不害怕。（特約攝影 /郭運復攝）
▲毛咪任由蛇纏繞爬行身體不害怕。（特約攝影 /郭運復攝）
旅程中也非常喜歡喝咖啡，他表示與其說是品嚐各種不同口味的咖啡，不如說是享受喝咖啡的氛圍，在海邊在山上，他都會細細體會咖啡香味與當地人文風景的結合，輕啜一口咖啡，看看遠方的山嵐，他很喜歡這種悠閒的感覺。

▲大膽毛咪喜歡爬蟲類動物。（特約攝影 /郭運復攝）
▲大膽毛咪喜歡爬蟲類動物。（特約攝影 /郭運復攝）
他也常常安排泡湯之旅，台灣從北到南的各種溫泉都體驗過，最近旅遊到關仔嶺附近，特地造訪台南山區特有的泥漿溫泉，泡進灰色的溫泉中，感覺倒水質非常溫潤，而且沒什麼味道，跟北部硫磺泉的感覺不同，泡完後覺得非常放鬆，皮膚也感覺到滑嫩嫩，網路上美容養顏的說法真的還不錯，而且離高雄家裡不遠，他說將來有機會一定要常來。

▲毛咪喜歡安排溫泉之旅，享受泡湯的樂趣。（特約攝影 /郭運復攝）
▲毛咪喜歡安排溫泉之旅，享受泡湯的樂趣。（特約攝影 /郭運復攝）
▲毛咪最近旅行到關子嶺，體驗聞名已久的泥漿溫泉。（特約攝影 /郭運復攝）
▲毛咪最近旅行到關子嶺，體驗聞名已久的泥漿溫泉。（特約攝影 /郭運復攝）
他希望將來能夠接觸更多的戶外運動，保持健康的身心，可以到世界各地旅遊。

▲運動維納斯毛咪小檔案。（圖/NOWnews社群中心）
▲運動維納斯毛咪小檔案。（圖/NOWnews社群中心）

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