運動維納斯／競技啦啦隊練就軟Q身手 「蛇蠍美人」毛咪也愛攀岩

我是廣告 請繼續往下閱讀
平常他在個人IG頻道上，常常會放一些伸展時超級軟Q的影片或是照片，很多粉絲都對他充滿力量的拉筋覺得驚訝，紛紛留言說：「看起來就好痛喔」，或是說：「如果是我做這動作，應該已經在醫院裡了吧！」所以也就越來越多人看，現在已經有二十幾萬粉絲了。
另外他也很喜歡攀岩，以前在學校時曾上過這樣課程，現在只要一有機會，看見攀岩場地，他就會立刻換上裝備向上攀升，雖然偶爾才有機會能攀登一次，沒想到每次都可以順利攀上頂點，她覺得過程中尋找路線很刺激，加上以前啦啦隊的嚴格訓練，建立了強大的體能與膽量，到現在還派得上用場。
現在他經常四處旅遊，探索各種好吃好玩的地方，特別喜歡走進大自然，看著樹林花草間漫天飛舞的蝴蝶，他感到特別紓壓，整個人心情瞬間就好起來。而且他很喜歡親近一些昆蟲與小動物，像蜥蜴、變色龍、人面蜘蛛或是蛇類，他不但不害怕，還讓她們在身上爬來爬去，同行的女生早已嚇跑躲得遠遠的。
旅程中也非常喜歡喝咖啡，他表示與其說是品嚐各種不同口味的咖啡，不如說是享受喝咖啡的氛圍，在海邊在山上，他都會細細體會咖啡香味與當地人文風景的結合，輕啜一口咖啡，看看遠方的山嵐，他很喜歡這種悠閒的感覺。
他也常常安排泡湯之旅，台灣從北到南的各種溫泉都體驗過，最近旅遊到關仔嶺附近，特地造訪台南山區特有的泥漿溫泉，泡進灰色的溫泉中，感覺倒水質非常溫潤，而且沒什麼味道，跟北部硫磺泉的感覺不同，泡完後覺得非常放鬆，皮膚也感覺到滑嫩嫩，網路上美容養顏的說法真的還不錯，而且離高雄家裡不遠，他說將來有機會一定要常來。
他希望將來能夠接觸更多的戶外運動，保持健康的身心，可以到世界各地旅遊。