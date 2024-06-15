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超香大餅人人想搶！與台斷交6年　多明尼加宣布：優先發展半導體

▲6年前與台灣斷交的多明尼加共和國，其總統阿比納德 （圖） 近日宣布，要優先促進半導體產業發展與創新。（圖／美聯社／達志影像）
▲6年前與台灣斷交的多明尼加共和國，其總統阿比納德 （圖） 近日宣布，要優先促進半導體產業發展與創新。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

半導體的重要性，近年日益凸顯，台灣也因台積電等公司，而被譽為全球半導體重鎮，6年前與台灣斷交的多明尼加共和國，其總統阿比納德 （Luis Abinader） 近日也宣布，要優先促進半導體產業發展與創新。

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根據當地媒體《今日多明尼加》報導，多明尼加政府發布第 324-24 號法令，概述半導體相關政策，強調對智慧汽車、AI、物聯網和自動化等領域，技術創新和應用程式開發的重要性。

報導指出，此法令授權工業、貿易和中小微型企業部，制定國家半導體產業促進策略（ENFIS），旨在將多明尼加定位為全球半導體供應鏈中，具競爭力、可靠且安全的戰略目的地，內容涵蓋研發、設計、製造、組裝、測試、封裝和物流等。

美中晶片戰，拉攏拉美？

外媒《美國之音》今年2月曾報導，地緣政治局勢牽動半導體供應鏈，產業鏈龐大複雜，可分為研發與晶片設計、晶片製造、以及組裝、測試與封裝（ATP）三大領域。其中，台灣企業是全球半導體封裝測試ATP領域的領導者，也在外包半導體封裝和測試（OSAT）類別占主導地位，佔全球量一半以上。

報導提到，因為選擇與北京建交、與台灣斷交、多明尼加一度錯失了與台灣的產業合作發展機會，台灣還曾推動在多明尼加興建有「加勒比海矽谷」之稱的「多京科技園區」（Parque Cibernetico Santo Domingo），但隨著多明尼加2018年與中國建交後，台灣方面立即停止該計畫。

中國希望藉「一帶一路」拉攏多明尼加，而美國則因近年與中國對峙加劇，將目光投向拉丁美洲，尋求合作發展晶片產業，多明尼加也看準機會，其工業、貿易和中小微型企業部長阿薩（Víctor Orlando Bisonó Haza）今年年初曾訪問華府，呼籲美國科技企業到多明尼加投資半導體，但不具有排他性，可以是台灣的資本，也可以是中國的資本，歡迎任何資本投入多明尼加，然後把產品出口到美國。

▲受到地緣政治風險影響，全球產業供應鏈分裂，彭博專欄近日點名台灣兩大公司台積電與鴻海將成領導重塑的指標。圖為台積電。（圖／美聯社／達志影像）
▲半導體在全球發展的地位日益重要，台灣的國際知名度也因此更高，陸續有多個國家都宣布要加強發展與投資。圖為台積電。（圖／美聯社／達志影像）

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