超香大餅人人想搶！與台斷交6年　多明尼加宣布：優先發展半導體

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報導指出，此法令授權工業、貿易和中小微型企業部，制定國家半導體產業促進策略（ENFIS），旨在將多明尼加定位為全球半導體供應鏈中，具競爭力、可靠且安全的戰略目的地，內容涵蓋研發、設計、製造、組裝、測試、封裝和物流等。
美中晶片戰，拉攏拉美？
外媒《美國之音》今年2月曾報導，地緣政治局勢牽動半導體供應鏈，產業鏈龐大複雜，可分為研發與晶片設計、晶片製造、以及組裝、測試與封裝（ATP）三大領域。其中，台灣企業是全球半導體封裝測試ATP領域的領導者，也在外包半導體封裝和測試（OSAT）類別占主導地位，佔全球量一半以上。
報導提到，因為選擇與北京建交、與台灣斷交、多明尼加一度錯失了與台灣的產業合作發展機會，台灣還曾推動在多明尼加興建有「加勒比海矽谷」之稱的「多京科技園區」（Parque Cibernetico Santo Domingo），但隨著多明尼加2018年與中國建交後，台灣方面立即停止該計畫。
中國希望藉「一帶一路」拉攏多明尼加，而美國則因近年與中國對峙加劇，將目光投向拉丁美洲，尋求合作發展晶片產業，多明尼加也看準機會，其工業、貿易和中小微型企業部長阿薩（Víctor Orlando Bisonó Haza）今年年初曾訪問華府，呼籲美國科技企業到多明尼加投資半導體，但不具有排他性，可以是台灣的資本，也可以是中國的資本，歡迎任何資本投入多明尼加，然後把產品出口到美國。