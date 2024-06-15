藍黨產引爆白內鬨 江和樹怒懟黃國昌：民進黨再爛也有對的堅持
國民黨團提出「黨產條例」要為救國團16億資產解套，昨天民眾黨8席立委投票時集體缺席，國民黨憑藉人數優勢成功完成一讀，黨團總召黃國昌還指民進黨是巨嬰、喊話別情緒勒索。民眾黨台中市黨部主委江和樹今天開出黨內第一槍，指民進黨再爛也有好的法案，「對的事就支持，才是白色力量的價值」。他喊話黃國昌別帶頭當小藍，並狠酸立委們「我們是4年選一次、不是不分區，你們現在幫國民黨，選舉時他們會幫我們嗎？」
記者顏幸如／台中報導
國民黨立委游顥等人提出為救國團解套的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，民進黨立院黨團在昨天院會提議要求退回程序委員會，立法院長韓國瑜裁示表決，在民眾黨8席立委全部缺席下，國民黨以52比49贏得表決，法案順利付委審查。遭批評「小藍」的民眾黨立法院黨團總召黃國昌事後表示，自己對不當黨產的態度從來沒有改變，民進黨不要像巨嬰一樣，對他情緒勒索。
但黃國昌的說法，顯然無法取得小草們的認同。台中市議員、民眾黨台中市黨部主委江和樹今（15）日表示，這兩天服務處電話接不完，都是打來罵人的。他並喊話「立委諸公」們，「我們在基層是4年選一次，我們不是不分區耶！你們知道支持者怎麼看你們嗎？」
江和樹說，大家都很清楚國民黨產爭議的源由，「一家沒收入的公司為什麼有這麼多資產？這些都是百姓的錢嘛！來源交待不清楚，當然要由國家來處理」。他表示國民黨立委想維護黨產的心可以理解，但民眾黨立委應該有自己的立場。
江和樹強調，民眾黨支持者最初就是因為討厭藍綠，希望第3大黨在國會成為關鍵少數、真正為人民作主，「這才是百姓想要的」。但民進黨就算再爛，也會有好的法案，若是對的事就要支持，「做到真正超越藍綠，這才是白色力量的價值」，現在立委們集體變成小藍，「支持者罵說：『這樣我們投國民黨就好，為什麼要投民眾黨？』」
他氣憤說，明年就要九合一選舉了，「你們現在管國民黨、選舉時他們會管我們嗎？」他喊話黃國昌走回民眾黨自己的路，「這才是當初白色力量的價值」。