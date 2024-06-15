欠賭債簽下百萬本票！新北男當街遭強押擄走 警火速逮5惡煞送辦
新北市一名康姓男子（27歲），先前因賭博欠下上百萬元債務，本月13日楊姓債主等5人在板橋館前東路一處酒吧遇見康男後，隨即將其強押至新莊一處大樓，並恐嚇若付不出錢就不要想離開，所幸警方獲報後迅速透過監視器鎖定一干人行蹤，最終順利救出康男並逮捕5人，訊後已依法送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，康男因賭博欠下龐大債務，日前向楊姓友人借款150萬元並簽下本票300萬，6月13日康男在板橋區館前東路酒吧喝酒被楊男人遇到，當場被強押上車帶往新莊區。
康男的張姓友人獲悉消息後，嚇得立刻聯繫康男母親並報案，警方得知情形後，第一時間擴大調閱周邊監視器，並發現楊男等人利用計程車將康男擄走至新莊區一處大樓內並限制人身自由，經專案小組成員埋伏攻堅，最終順利於14日凌晨3時許逮捕楊男(31歲)、趙男(29歲)、陳男(28歲)、游男(22歲)及傅男(39歲)等5人，同時查扣行動電話5支。
板橋警分局訊後將楊姓男子等5人依刑法妨害自由及恐嚇罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。並呼籲遇有糾紛事件應保持理性，並尋求正當途徑解決，切勿私下尋隙及假借他人暴力處理，而衍生不必要的麻煩，警方再次強調，暴力零容忍，治安無底線，面對不法暴力行為，絕對嚴懲查辦到底！