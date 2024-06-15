台鋼單場4轟創紀錄！王博玄敲生涯首轟 雄鷹狂掃12安8：3退富邦
台鋼雄鷹今（15）日作客新莊棒球場對戰富邦悍將，此戰台鋼打線大爆發，全場掃出12支安打，張肇元、曾子祐、藍寅倫和王博玄輪番開砲，單場4人擊出全壘打創下隊史紀錄，並且聯手灌進5分，把富邦投手打得頭暈眼花，終場台鋼雄鷹以8：3擊退富邦悍將，曾子祐獲得單場MVP，而先發江承諺本季第4勝入袋。
記者路皓惟/新莊報導
台鋼雄鷹首局上率先突破，魔鷹擊出安打帶有1分打點，2局上，張肇元轟出陽春全壘打，幫助台鋼再下一城，取得2：0領先。2局下，富邦反攻，在二、三壘有人情況下，孔念恩擊出安打送回1分，接著李宗賢高飛犧牲打，悍將追成2：2平手，該局黃劼希被不規則彈跳擊中臉部，臉瞬間腫一大包提前退場。
3局上，台鋼「狀元郎」曾子祐扛出左外野陽春彈，以3：2再度領先富邦。5局上，林家鋐二壘安打帶動攻勢，下一棒曾子祐擊出安打，攻佔一、三壘，王柏融揮出高飛犧牲打，打回台鋼本場的第4分。
6局下，富邦好不容易追到1分差距，但7局上藍寅倫回敬一發陽春砲轟進1打點，接著台鋼打線在8局上又爆發，杜家明擊出高飛犧牲打進帳1分，隨後王博玄又補上兩分砲，擊出職棒生涯首轟，台鋼擴大至8：3領先，富邦9局下留下滿壘殘壘，結束比賽。
威能帝本季兩度完投勝 樂天桃猿5：2味全龍
另一場在天母棒球場的賽事，由樂天桃猿交手味全龍，樂天威能帝（Pedro Fernandez）完投9局僅失掉2分，加上首局就獲得林立、朱育賢全壘打的火力支援，最終樂天桃猿5：2擊退味全龍，威能帝演出本季第2場完投勝，也是今年第4度獲選單場MVP。