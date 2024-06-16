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不用急著加油了！中油明起汽、柴油各調降0.1元

▲台灣中油宣布，明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。（圖／記者許若茵攝）
▲台灣中油宣布，明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元。（圖／記者許若茵攝）

記者顏真真／台北報導

台灣中油公司宣布，明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.2元及3.6元。

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受美國公布5月就業人口增加與OPEC持續看好全球用油需求成長等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲2.84美元，新台幣兌美元匯率貶值0.031元，計算漲幅為2.96%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.1元及3.5元。

不過，台灣中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.0元及3.4元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.2元及3.6元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.2元及3.6元均由台灣中油吸收，今（113）年累計至5月底止，台灣中油共吸收約129.43億元。

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