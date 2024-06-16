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台捷雙邊合作！首座晶創海外基地在這　打造國際化晶片設計人才

▲捷克參議院副參議長德拉霍斯（前排左2）率團拜會國科會主委吳誠文（前排左3），並期待台捷雙邊產官學研持續在現有基礎上共同努力，未來能夠深化合作，拓展合作領域。（圖／國科會提供）
▲捷克參議院副參議長德拉霍斯（前排左2）率團拜會國科會主委吳誠文（前排左3），並期待台捷雙邊產官學研持續在現有基礎上共同努力，未來能夠深化合作，拓展合作領域。（圖／國科會提供）

記者顏真真／台北報導

台捷雙邊合作計畫已取得很大進展，捷克參議院首席副參議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）近日再次與國科會進行高階對話，捷克訪台核心成員包括科技研究創新部次長等人，近期台灣政府結合大學及研究機構也投入資源，協助捷克建立半導體產業，除在2023年11月6日核定「晶創台灣方案」，今年4月14日更宣布首座晶創海外基地落腳布拉格，打造國際化的晶片設計人才培育平台，擴大基礎晶片設計人才培育，並協助產業布局全球鏈結台灣。

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這次台捷雙邊交流，由捷克駐台代表史坦格（DavidSteinke）與我外交部歐洲司副司長林主恩陪同，與國科會主委吳誠文就台捷雙邊重點領域交換意見。國科會主委吳誠文表達台捷雙邊政府部門及產學研界已建立長久的合作關係，在國科會的努力下，雙邊大學及研究機構已有多項優異的合作成果。

近期台灣政府也結合大學及研究機構投入資源，協助捷克建立半導體產業，未來國科會將積極整合相關資源，讓進行中的各項計畫能更順利推動。國科會也將致力與國際夥伴共同面對全球性的科技議題與挑戰，包括健康、醫療、綠色能源等，與捷克及各國共同努力。

德拉霍斯副參議長也提到 自2022年訪台後，台捷雙邊合作計畫有很大進展，包括半導體合作與臺捷大學聯盟等，也希望未來晶創台灣方案與先進晶片設計研究中心會有很好的合作模式與成果。捷克科技次長哈利科娃也代表捷克新任科技部長馬雷克·澤尼塞克博士表達對國科會致賀函謝意，並期待未來能與台灣相關部會共同推動其他領域的科研合作，包括AI、量子、綠色能源與太空等領域。訪團成員也分享台捷合作的成功案例，並期待台捷雙邊產官學研持續在現有基礎上共同努力，未來能夠深化合作，拓展合作領域。

行政院在去年11月6日核定「晶創台灣方案」，並於今年4月14日宣布首座晶創海外基地落腳布拉格。晶創學院布拉格辦公室連結歐洲與台灣，打造國際化的晶片設計人才培育平台，擴大基礎晶片設計人才培育，並協助產業布局全球鏈結台灣。

捷克副參議長德拉霍斯及訪團成員也聽取國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）主任侯拓宏簡報，分享TSRI與捷克理工大學未來共同推動鏈結歐洲半導體人才培育與合作的規劃，德拉霍斯也期待未來台捷科技合作順利，讓台捷雙邊關係更上一層樓。

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