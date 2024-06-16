邱瓈寬替母親舉辦告別式！家祭致詞數度哽咽 痛喊「哇哉」送別
演藝圈大姐大邱瓈寬（寬姐）的母親1日病逝，享耆壽93歲。今（16）日邱瓈寬母親在第二殯儀館舉辦告別式，邱瓈寬4分鐘的致詞，數度哽咽落淚說不下去，提到之前在工作中接到媽媽電話，只要說到2字「哇哉」，同事就知道是媽媽來電，邱瓈寬也以這2字送別媽媽，「不好意思，我不要再胡言亂語了，等下媽媽又要打來了，媽，哇哉，知道了，謝謝大家。」
記者薛羽彤／綜合報導
邱瓈寬在家祭時代表致詞，她說：「我在香港工作10幾年，我的同事每次聽到我接電話，不管講完多久，聽到我回答『哇哉』，我知道了，就知道是跟我媽在講電話。」說到這，邱瓈寬瞬間哽咽，一度啜泣10秒說不出話，讓全場親友忍不住鼻酸。
現場播放的追思影片，配樂是張惠妹的歌曲〈離別總是那麼突然〉，邱瓈寬說：「媽媽今年93歲了，有這麼多子孫，應該也是圓滿了，剛剛那個影片是我寫的詞，張惠妹演唱的，畢竟做子女的誰不希望父母都在身邊，但是離別總是那麼突然。」
邱瓈寬憶起媽媽的教育方式，都是有她的道理，「我後來回想一下，我媽媽的教育方式有她的人生道理，有時候人生不就是這樣嗎？有些事情想一想，就是『哇哉啦』，想一想會更進步。」最後她哽咽說不下去，以媽媽常對她說的話做結尾，「不好意思，我不要再胡言亂語，不然我媽等下就打來了。媽，哇哉！」
邱瓈寬在演藝圈交友甚廣，今日告別式上有許多大咖現身致意，包含于美人、黃韻玲、藍心湄、朱延平、曾志偉、曾寶儀、康康、詹子晴與老公、林美秀、李烈、王世堅等人。