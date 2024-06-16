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冷氣「調大風量」比降低1度更涼！日本專家認證：電費還省下一半

▲夏天的腳步已經悄悄來到，動輒30度的氣溫也讓許多人家中的冷氣重新開始運轉。（圖／記者潘毅攝）
▲夏天的腳步已經悄悄來到，動輒30度的氣溫也讓許多人家中的冷氣重新開始運轉。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅／綜合報導

夏天的腳步已經悄悄來到，動輒30度的氣溫也讓許多人家中的冷氣重新開始運轉。而冷氣要怎麼開才能最省電，也是許多民眾最在乎的一件事，近期就有日本節目實驗，冷氣「調低溫度vs風量大小」哪個能吹得最涼爽？實測結果也獲得日本大金冷氣專家的認證。

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冷氣這樣吹最省電！溫度調低不是最佳解

近期日本節目《ひるおび》製作冷氣使用知識單元，並找來冷氣製造商大金工業的專家重政周之一起見證，內容先是設置了兩種情境，在同一個房間、同一台冷氣，第一種方案是「將冷氣溫度降低1℃」，第二種則是「將輸出風力調到最大」，結果顯示「調低溫度」不但更耗費電力，冷房效果也輸給大風量。

節目組也進行電費運算，若是將冷氣以上述兩種情況，在一個月間每天吹2小時的下，將「冷氣溫度降低1℃」所耗電費約是1050日圓，而「將輸出風力調到最大」則只要480日圓，「相差1度」累積電費直接差超過一半，也讓節目來賓嘖嘖稱奇。

▲日本節目《ひるおび》製作冷氣使用知識單元，發現大風量比調低溫度更能讓人體有涼快的感覺。（圖／翻攝TBS電視台）
▲日本節目《ひるおび》製作冷氣使用知識單元，發現大風量比調低溫度更能讓人體有涼快的感覺。（圖／翻攝TBS電視台）
對此，大金冷氣的專家也解釋，加大風量能讓人身體表面迅速被吹拂降溫，而且大風量空氣循環流通速度也更快，讓室內冷房效果更加迅速，因此也會更省電。

最後，專家也補充，其實目前市面上的變頻冷氣，風量「自動」功能就能達到最節能的成效，因為自動功能會在冷氣剛啟動時，就以最大風量輸出，當室內溫度降低後，也會自行調整風量到最適合的程度，所以民眾在家只需要開啟自動就行。

▲冷氣「相差1度」的累積電費就有如此大的差異。（圖／翻攝TBS電視台）
▲冷氣「相差1度」的累積電費就有如此大的差異。（圖／翻攝TBS電視台）
冷氣最佳拍檔是風扇！台電認證：更涼爽又省電

經過上述日本實測結果公布後，也再度證實冷氣跟電風扇、循環扇就是最佳拍檔！因為「空氣循環流通速度」比冷氣設定溫度要來的更為重要，台電過去也認證，冷氣搭配電風扇或循環扇使用，提升室內空氣循環流通的速度，室內空間冷更快，就能讓冷氣壓縮機減少運轉時間來省電。

▲「空氣循環流通速度」比冷氣調低溫還要更重要。（圖／翻攝電力粉絲團）
▲「空氣循環流通速度」比冷氣調低溫還要更重要。（圖／翻攝電力粉絲團）
此外，台電還加碼公布一個小秘訣，就是「將冷氣出風口朝上吹」，這可以讓房間內的冷房效果更好，主要原理在於「熱空氣上升、冷空氣下降，在冷氣製冷時出風口朝上，送出的冷空氣會往下沉，能讓冷空氣的散佈更均勻，室內降溫就可以更快」。

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