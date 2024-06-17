張凱鈞赴陸「兩岸一家親」 王婉諭嚴厲譴責三問民眾黨
針對民眾黨中央委員張凱鈞赴陸參加海峽論壇，與國台辦副主任潘賢掌會面，並在會中提及「兩岸一家親」等言論，時代力量黨主席王婉諭提出嚴厲譴責，並強調「國家主權，沒有任何模糊空間」，她要三問民眾黨：有沒有說謊？支不支持兩岸一家親？是否願意團結捍衛國家主權？
記者林詠青／台北報導
陸媒《中國台灣網》14日以「潘賢掌會見民眾黨參訪團一行」為題，報導民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞率團參加海峽論壇等情事。民眾黨昨天緊急發出聲明，強調張凱鈞是以個人名義參加；不過，立委陳昭姿認為黨部應盡快調查，張若有失當言論，應依黨部規定處理。
而時代力量黨主席王婉諭也在昨晚於臉書發文嚴厲譴責，她更指出，主委張凱鈞並非首度參加海峽論壇，也再次複製貼上了同樣的「說謊切割術」。王婉諭質疑，民眾黨主席過去倡議「兩岸一家親」，但現任立院黨團總召黃國昌，昔日則是明確表態無法支持「兩岸一家親」，她要問民眾黨及黃國昌的立場究竟是什麼？
此外，王婉諭認為，多數台灣人民都認同總統蔡英文到賴清德顧主權論述，但張凱鈞卻在海峽論壇稱「民進黨當局堅持『逢中必反』，激化兩岸對立對抗」，捍衛國家主權的意志令人質疑。
王婉諭最後三問民眾黨：有沒有說謊？支不支持兩岸一家親？是否願意團結捍衛國家主權？要求民眾黨說明清楚。