大葉高島屋30歲！老照片重溫天母發展史 忠誠路二段曾一片農田
大葉高島屋慶祝30周年，攜手「天母商圈發展協會」舉辦珍貴老照片展，重現當年天母人聚會熱點「金字塔」的復刻版模型，並在各樓層中央電梯前設計懷舊主題陳列。大葉高島屋表示，今年前5月累計營收已超越目標，年中慶主要是回饋忠誠會員，持有大葉高島屋聯名卡和APP會員雙重身份者，6月30日前刷滿10萬元，即有機會抽中市價約8萬元的1英兩金條、iPhone 15 Pro，以及1萬元電子抵用券等豐厚獎品，預計整檔活動預計業績可望達雙位數成長。
記者許家禎／台北報導
本次活動亮點「最美好的時光老照片展」，自5月起耗費近1個月時間，募集顧客1994年至2014年間在大葉高島屋拍攝的照片，從上百張照片篩選出35張符合主題且不重複素材，6月30日前於1樓士東路大門及5樓中央電梯前展出，每張照片都引領顧客重溫過去的美好回憶，邀請民眾來趟拾憶之旅。
像是攝影師Sam Fang提供了2010年所拍攝的大葉高島屋外觀照，「天空和欒樹共同呈現出天母特有的風情，映襯出天母人悠閒的生活步調」；天母商圈發展協會提供早期天母街道景觀，「很難想像吧？忠誠路二段曾是一片農田」。一張張充滿歲月痕跡的黑白照片，讓觀賞者彷彿聆聽到時光的呢喃，穿越時空回顧天母的歷史風貌，更加深刻了解這片土地的文化底蘊。
為營造全館懷舊氛圍，各樓層也設計相關主題陳列，如1樓忠誠路大門星光大道及名品珠寶區以「潮流時空」為主題，以當年引爆全台話題的特殊建築物「金字塔」為起點，抽象時鐘隨風擺動，隱喻時間的流動，引導顧客感受復古與時尚的碰撞。3樓都會雅痞區的「華燈初上」主題，霓虹招牌層層交錯，彷若穿越至80年代在高級西服店定制專屬正裝與時尚華服等。
業者表示，首波主打活動即日起至6月30日全館祭出5折起優惠吸引顧客，不同波段期間消費滿額達門檻，即可獲得現金點數、禮券、禮品或抵用券，還特別推出實用又具有收藏價值的30週年紀念「青花轉枝芙蓉紋」單手鏡、「青花四季花龍紋」馬克杯，以及大葉高島屋「DOZO寶寶戰士款」青花藍保冷袋。