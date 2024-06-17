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Klay Thompson「市值」多少？美媒：若符合條件最高可達8.6億年薪

▲金州勇士二當家Klay Thompson的狀態，對於球隊而言仍舊重要，必須要適時跳出，幫助Curry分擔得分壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士二當家Klay Thompson的狀態，對於球隊而言仍舊重要，必須要適時跳出，幫助Curry分擔得分壓力。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著自由市場開啟的時間越來越接近，金州勇士和Klay Thompson能否在這個期間之前完成續約，受到外界的廣泛關注。根據《The Athletic》幾名灣區常駐記者的報導，Thompson這種類型的得分型側翼球員在今年市場上很受歡迎，他在符合條件的情況下有機會拿到2800萬美元（約合台幣8.6億），但勇士不會給到這麼多。而對他本人來說，更重要的是合約年限，因為這對老將來說是一種保障。

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K湯最高可拿到約2800萬美元年薪

《The Athletic》知名記者Shams Charania在5月初就於FanDuel的節目Run it Back上表示，魔術對Thompson很感興趣，因為他們認為球隊只要在後場上增添一名控衛或得分後衛類型的老將，成績就能實現飛躍。魔術隊在今年夏天可以挪出6千萬美元左右的薪資空間，就算留下現有陣容也至少有3200萬美元，完全有能力給Thompson提供一份讓他滿意的合約。

近期，《The Athletic》記者Tim Kawakami、Anthony Slater、Marcus Thompson II在播客節目中談到此事，Kawakami直言在季後賽很多球隊在高強度防守下無法得分，因此他認為有人會給Thompson一大筆錢

Kawakami指出，Thompson在自由市場也有競爭者，像是Paul George和Malik Monk，「如果魔術隊得到這些人中的其中一個，那麼Klay留在勇士的機率會大大增加；如果其他人都已經被簽下，而Klay還是自己球員——這一點值得強調4次，因為我認為這很可能會發生——他們可能會給他2800萬美元（年薪）或更多。 」

Thompson陣營更在乎合約年限

如果是一般情況下，2400-2500萬美元的合約似乎是市場上願意支付給Thompson合約的合約平均年薪最大值，不太可能超過這個價碼。Anthony Slater則是特別強調勇士不會給到這個數字，他補充說明指出，對Thompson陣營來說更重要的是合約年限，它是不是一份長約？這對於老將來說等同於保證金的概念。

「因為幾年後，他（Thompson）可能會成為中產球員，甚至是最低工資球員，我們不知道他的職業生涯會如何發展，所以年限很重要。」不過Slater也透露在自由市場上，一些年輕球隊，比如魔術和雷霆，在目前陣中新星還領低薪合約時，有足夠的薪資空間提供一份短期大合約，就看這些老將在得不到長約的情況下願不願意點頭了。 「當然，如果你是老將，你還是會想要領更長期的飯票。」

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