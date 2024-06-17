吹冷氣就不舒服！4症狀恐「冷氣病」纏身　預防、舒緩方式一次看

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⚠️頭痛
身體從戶外太快進冷氣房，或是人於吹風口附近待太久，就容易因血管收縮，而導致血壓升高，引發頭痛問題。
📍緩解飲食：鎂可幫助調節神經功能，舒緩神經焦慮，維生素D則可降低頭痛時間及頻率。可多吃南瓜籽、綠葉蔬菜、雞蛋、香菇、鮭魚等食材。
📍吹冷氣方式：盡量不久坐於冷氣出風口附近，可以用電風扇弱風代替冷氣。
⚠️手腳冰冷
血管收縮，末梢血液不循環，就容易有手腳冰冷問題。
📍緩解飲食：此時可多補充維生素B1、B3等，富含B群的食物，以幫助身體新陳代謝，促進血液循環。可多選擇全穀及未精製雜糧（如糙米、南瓜）、瘦肉、雞胸肉及黑豆。
📍吹冷氣方式：除了可多準備一件保暖衣物，於辦公室或學校外，也記得要不定時起身走走，伸展活動一下筋骨。
⚠️皮膚乾癢
冷氣房常因空間乾燥，容易有眼睛乾澀，及皮膚乾癢問題。
📍緩解飲食：可多吃維生素A維護皮膚粘膜健康，也可多補充維生素E，減少自由基的傷害，減緩皮膚發炎問題。可吃豬肝、地瓜、南瓜等，富含維生素A的食材，及酪梨、堅果。
📍吹冷氣方式：每工作25至30分鐘，除了起身多動外，也不要忘記喝水。補充充足的水分，也較能減少皮膚乾癢問題，如果真的需要，也可塗抹乳液或保水用品。
⚠️鼻子過敏
空氣不流通，加上灰塵等過敏原在空間中到處飄散，容易引起過敏問題。
📍緩解飲食：充足的維生素C可提升人體免疫力，增強對外界環境的抵抗力，而Omega-3脂肪酸則可幫助降低身體發炎情形。可多吃芭樂、奇異果、鮭魚、亞麻籽油。
📍吹冷氣方式：減少灰塵堆積及保持空氣流通是關鍵，一大早開冷氣前，可先開窗幫室內換氣，並定期用酒精擦拭周邊環境，減少灰塵或病菌殘留。