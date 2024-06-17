鳳警阻詐日巡簽2500次 超高密度巡簽連續查獲現行犯車手
為有效阻絕詐欺車手，高市警局鳳山分局自6月1日起針對轄內超商、ATM、金融機構執行巡邏勤務，主動查緝詐欺車手提領贓款，3天內連續於簽巡轄區ATM時查獲2名詐欺車手現行犯，密集巡簽的勤務作為也立即奏效。分局長陳柏彰表示，該分局除統合所有民防義警義刑及分局內外勤全體警力外也結合派出所、偵查隊強力簽巡，以複式巡邏方式遏阻車手提領動機。
記者郭凱杰／高雄報導
根據統計該項專案執行迄今（6/1-6/15）員警巡簽次數達3萬7千448次、日平均達2500次，期間亦已查獲18名車手，以期澈底阻斷車手提領減少民眾財產損失。
第一件為忠孝所員警6月13日7時許在鳳山區中山西路超商巡簽時，眼尖發現林姓犯嫌(25歲，無業)在影印機印製「佈局合作協議書」，對其實施盤查發現其為詐欺集團所派遣之面交車手，正準備面交收款新臺幣60萬元，並於查扣偽造工作證、收據、手機等。
另一案是交通分隊員警6月15日14時許，在中山東路沿線金融機構巡簽時，見莊姓犯嫌(20歲，無業)領款時持續以耳機講電話，見警神情緊張，盤查時莊嫌無法說明領款原因及金融卡來源，經查證金融卡所有人確定係遭騙人頭帳戶，立即將莊嫌逮捕，並扣得現金2萬元、金融卡2張，上述案件調查後皆依違反刑法詐欺罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。
警方呼籲，詐騙集團手法日新月異，近日常以信貸放款或檢視金融帳戶為由，誘騙被害人交出帳戶及金融卡洗錢，淪為詐欺幫助共犯。請民眾勿輕信網路陌生資訊，避免淪為詐騙集團利用的人頭。