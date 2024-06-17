財經網美刷卡因「這原因」剪外商銀信用卡　讚台灣要看到自己多強

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胡采蘋表示，台灣是個長期超荒謬買一堆爛產品的國家，明明自己國家的公司最好，發高股息基金就會引導資金活水進入股市，買世界上最好的公司，結果台灣人跑去買一堆南非配息基金，導致台灣成為全球最大南非幣持有國，然後南非貨幣一貶值就貶了20到30%，讓她直呼「瞎到爆」。
胡采蘋表示，「整個經濟體的改變非常明顯，台灣人只要看到自己有多強，很多事情都會改變，再給我們多一點時間，一切都會變好、愈來愈好。以前我們被壓抑、被矇住眼睛、被人每天買宣傳洗腦說我們很爛，不靠大國就會死掉。但這些話都是謊話，時間會證明」。
此發言也引發不少網友討論，「外銀的真的很爛」、「非常認同」、「台灣的銀行app都做得很好欸 不只私人銀行好 最近連公營銀行app也改的很好 反觀我手上的匯豐app有夠難用」。也有網友表示，「最後一段很有感，感覺台灣人民一直長期被某黨pua，意圖讓台灣人覺得自己很爛……」、「台灣是世界第20大經濟體，台灣人要有信心，某大國雖然第2平均下來真的不富有」、「不靠大國會死掉，歐洲小國表示？」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。