成功攔阻金融詐騙！農漁會信用部全年擋下298件 保住農民2億13萬
為提升民眾反詐騙意識，農業部農金署配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，今（17）日表示，112年度成功攔阻詐騙總件數298件、攔阻金額2億13萬元，分別較111年度成長22％及60%，其中以新北市板橋區農會攔阻總金額2,144萬元居冠、其次為桃園市新屋區農會的1,600萬元、高雄市美濃區農會808萬元排名第三，另通報件數最多者亦為板橋區農會13件；攔阻金額及案件數最多縣市為新北市，分別為4,690萬元及44件；另單筆攔阻最高金額為桃園市新屋區農會1,600萬元。
記者林莞茜／綜合報導
農業部農金署要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對於臨櫃客戶應真心關懷細心察覺，發現疑似遭詐騙情形時，立即通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪，依據內政部警政署統計，112年計有136家農漁會信用部，經由通報成功攔阻298件詐騙案件，攔阻金額2億13萬元，攔阻總金額達百萬元以上者計54家，單筆攔阻最高金額為桃園市新屋區農會1,600萬元。
農金署指出，在112年成功攔阻案例中，有高齡者客戶臨櫃表示要購買汽車需提領巨額現金，惟提領金額與購車金額顯不相當；亦有農民與假冒姪子之人加為Line好友，其向農民謊稱亟需資金裝修水電，農民不疑有他臨櫃欲匯款至其指定帳戶，上開案例均經櫃員主動關懷後察覺可疑，除耐心分析及解說，並即通知員警到場協助處理，成功攔阻詐騙守住客戶積蓄。
農金署表示，近年來詐騙猖獗，嚴重影響民眾生活及財產安全，配合行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，該署採行多項防制金融詐騙精進作為，如建置金警聯防電子化平臺，提升追緝金融犯罪效能；以媒體申報疑似洗錢交易報告，協助執法機關及時偵辦不法洗錢案件；另於農金獎增設「防制詐騙績優獎」，將評選標準以質量併計，鼓勵農漁會強化風險意識及落實關懷提問，期能透過公私部門協力合作全力防杜金融詐騙。
農金署進一步強調，隨著數位科技的發展，詐騙手法不斷翻新，假投資、假網拍、AI人臉變換及釣魚詐騙等新型詐騙手法層出不窮，切勿輕信各類詐騙話術，並提醒民眾臨櫃匯款前，如有疑慮可向櫃員詢問，或撥打防詐騙諮詢專線165或110尋求警方協助，以防遭詐騙損失。