郭台銘終於能安心退休了！鴻海股價攻上200元 目標退休價達陣
台股今（17）日走勢震盪，加權指數終場小跌8點或0.04%，收在22496點。AI改念股仍為盤面焦點，其中，鴻海股價持續上攻，最後成功收在200元位置，「郭董退休價」達陣。
記者鄭妤安/台北報導
台北股市今日表現震盪，開盤下跌36點，由於電子權值股倒地，拖累大盤一度下跌73點，隨後在機器人、生技、鋼鐵等類股的點火下，成功翻紅走高，最高一度來到22567.34點、再創歷史新高。然而，尾盤在台積電以及電線電纜股走弱之下，終場下跌8.19點或0.04%，收在22496.53點，不過，日K呈現「連4紅」，成交量為4426.97億元。
鴻海受惠AI，加上又是蘋果iPhone的頭號合作夥伴，在雙重題材助攻下，股價持續攻高，上週獲外資、投信聯手加碼，一度飆至198.5元，創16年來新高。
事實上，鴻海創辦人郭台銘曾於2016年股東會時允諾，鴻海「沒到200元就不退休」，近幾年，經歷因參選總統辭去董事一職，以及「中國可沒收鴻海財產」的發言等事件，股價一度跌破百元，直至今日，公司搭上AI順風車，股價再度狂飆，「郭台銘200元退休價」也終於在今日達陣。