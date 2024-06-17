小紅書瘋「趕海」！中客在日「非法捕撈」專抓高級貨　政府難杜絕

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根據《日刊SPA！》、《全日本新聞網》報導，近年來，中國人在日本非法捕撈問題越來越嚴重，且不僅是住在日本的中國人會做出類似行為，就連中國遊客都參與其中。這些進行非法捕撈的中國人還會將捕撈成果上傳至小紅書、抖音等中國社群平台，並配上「趕海」標籤，除了展示「戰利品」之外，還會「教戰」要去哪個地方才能進行撈捕。
由於這種非法捕撈行為在數年前便已出現，隨著媒體報導增多，近來更轉向了「禁漁區域」以逃避查緝，且撈捕目標也越來越「高級化」，像是伊勢龍蝦、海參和鮑魚都難逃其手。報導直呼，這根本是「非法捕撈3.0」了。
且進行非法捕撈的不僅只有「個體戶」，有中國人在神奈川縣經營民宿，甚至以非法捕撈為賣點。這間民宿分享了一張標題為「在鎌倉捕撈（漁獲）」的照片，展示了大量鮑魚，，並在預訂住宿時確認客人是否為中國人，然後告知捕撈地點。
增派巡邏、加禁止標誌仍防不住 中國「趕海者」裝不懂日文非法捕撈
在千葉浦安市新浦安的沿海堤防上，隨處可見用中文書寫的禁止入內標誌，但仍能看到中國人翻越圍欄，在海岸進行盜捕，目標鎖定高級食材的梭子蟹，以及石蟹。
為了杜絕非法捕撈行為，海上保安廳在今年4月甚至增派了會說中文的人員進行巡邏，但往往進行非法捕撈的中國人，都聲稱不知道是禁止進入的地點，有中國夫婦捕撈了大量牡蠣後，被海保廳人員阻止，還隨意將牡蠣丟到海灘上離去。
另外在中國社群平台上，可以看到有網友在中國遊客炫耀「非法捕撈戰利品」的貼文下，指出這是非法的行為，卻遭到留言挑釁「來抓我呀！」
《日刊SPA！》的記者實際前往當地親水生態公園的「三番瀨」海灘，在早上10點半左右的退潮時間，就看見有數名中國人翻越柵欄與消波塊，拿著網子與桶子進行搜尋。其中一名女子用中文高喊「有螃蟹」，她的同夥靠近夾出螃蟹，手上網子裡已經滿滿的貝類。
除了禁止進入的潮間帶有多名中國人闖入之外，更誇張的是，記者前去的當天，有當地小學生在該地區進行生態觀察教學，但這些非法捕撈的中國人完全不在意，無視小學生們猛挖。日本記者靠近進行詢問時，這些人用日文回答說「聽不懂日文」，然後繼續挖。
制止也沒用！抓中國非法捕撈如「打地鼠」抓不勝抓
當地市政府人員表示，由於堤防圍欄老舊，翻越相當危險，因此大量設置禁止進入的告示，但是成效並不理想。市政府人員還發現有人偷偷設置梯子，方便下到海灘進行捕撈。
儘管當地市政府與警察和海上保安廳聯合巡邏，但效果仍十分有限，就像「打地鼠」一樣，抓不勝抓。原因之一就是，「小紅書」上詳細分享了巡邏、潮汐的時間以及免費停車地點等資訊。
有位日本人透露，他的朋友每年都會去禁區捕撈，甚至全家出動或帶朋友參與，「最近因為巡視人員的增加變得謹慎了，他們進入禁區的時候會安排好幾個入口，並設置看守人員，然後決定從哪個方向進入。」