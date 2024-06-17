台積電挖到遺跡停工！「超神秘巧合」曝光　PTT笑：歷史系的復仇

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因為「護國神山」台積電及其他科技大廠，讓台灣成為全球AI產業鏈最關鍵的一環，輝達執行長黃仁勳也在日前訪台，讓「AI」狂潮持續延燒，連帶讓台灣大學「理強文弱」的現象越來越嚴重。
其中，名校成功大學的歷史系，更在今年出現「分發人數掛0」的驚人現象，校方也坦言，少數學系因AI浪潮影響，大學申請入學管道統一分發人數「低得超乎想像」。更有一名公立頂大中文系教師怒批：「台積電很過分」，認為企業到高中開半導體課程，「根本就是在做企業宣導！」
台積電挖到遺跡停工！鄉民笑稱：歷史系的復仇
台積電於嘉義科學園區規劃建置2座CoWoS先進封裝廠，其中第一座CoWoS廠已在今年5月動工，並進行地質鑽探作業，沒想到在6月初，工地就發現疑似遺跡，因此現場必須停工。
嘉義縣文化觀光局也表示，文資委員已現場勘驗並召開文資審議會，審議委員原則同意進行搶救挖掘，後續將依文資法相關規定辦理。
消息曝光後，也引發PTT熱議，鄉民陸續幽默回應，「文組反撲、歷史系表示你台積電要蓋廠要過我這關呢」、「真的玄了，前陣子歷史系才因為AI浪潮招生受影響，結果就發生這件事」、「無法解釋的神祕力量」、「歷史系要先上工了，真的沒人要填嗎？」