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台積電挖到遺跡停工！「超神秘巧合」曝光　PTT笑：歷史系的復仇

▲「護國神山」台積電（2330）正在嘉義科學園區興建的CoWoS先進封裝廠，第1廠位置傳出挖到遺跡暫時停工。（圖／NOWnews資料照片）
▲「護國神山」台積電（2330）正在嘉義科學園區興建的CoWoS先進封裝廠，第1廠位置傳出挖到遺跡暫時停工。（圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）正在嘉義科學園區興建的CoWoS先進封裝廠，第1廠位置傳出挖到遺跡暫時停工。而近期恰逢大學申請入學放榜，連成大歷史都招不到生，讓教授直言「台積電很過分」，沒想到今日台積電就因為挖到遺跡暫時停工，也被大批PTT鄉民笑稱是「歷史系的復仇！」

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AI浪潮影響學子志願！成大歷史系0人分發

因為「護國神山」台積電及其他科技大廠，讓台灣成為全球AI產業鏈最關鍵的一環，輝達執行長黃仁勳也在日前訪台，讓「AI」狂潮持續延燒，連帶讓台灣大學「理強文弱」的現象越來越嚴重。

其中，名校成功大學的歷史系，更在今年出現「分發人數掛0」的驚人現象，校方也坦言，少數學系因AI浪潮影響，大學申請入學管道統一分發人數「低得超乎想像」。更有一名公立頂大中文系教師怒批：「台積電很過分」，認為企業到高中開半導體課程，「根本就是在做企業宣導！」

▲「AI」狂潮持續延燒，連帶讓台灣大學「理強文弱」的現象越來越嚴重，名校成功大學的歷史系今年更是分發人數掛零。（示意圖／Pexels）
▲「AI」狂潮持續延燒，連帶讓台灣大學「理強文弱」的現象越來越嚴重，名校成功大學的歷史系今年更是分發人數掛零。（示意圖／Pexels）
台積電挖到遺跡停工！鄉民笑稱：歷史系的復仇

台積電於嘉義科學園區規劃建置2座CoWoS先進封裝廠，其中第一座CoWoS廠已在今年5月動工，並進行地質鑽探作業，沒想到在6月初，工地就發現疑似遺跡，因此現場必須停工。

嘉義縣文化觀光局也表示，文資委員已現場勘驗並召開文資審議會，審議委員原則同意進行搶救挖掘，後續將依文資法相關規定辦理。

消息曝光後，也引發PTT熱議，鄉民陸續幽默回應，「文組反撲、歷史系表示你台積電要蓋廠要過我這關呢」、「真的玄了，前陣子歷史系才因為AI浪潮招生受影響，結果就發生這件事」、「無法解釋的神祕力量」、「歷史系要先上工了，真的沒人要填嗎？」
 

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