轟柯P對不起蔣渭水　柯建銘酸黃國昌只剩插隊、插話跟抽菸

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柯建銘說，柯文哲與黃國昌見藍、綠各都下鄉宣傳，民眾黨不敢面對選民，小草還有多少沒把握，面對白粉、昌粉時，既然是「傅隨組織」已是小藍，如何自圓其說？
柯建銘稱民眾黨不知如何向小草解釋，藍白共提毀憲亂政、無限擴權的假改革，內容之恐怖超乎想像，藍白合之後，民眾黨成小藍，黃國昌成為傅隨組織之傅小弟，在傅崐萁眼中只是表決的一隻手而已。概括承受傅崐萁所有的言行及背後中國的指示及統戰，民眾黨在國會毫無自主性，總召是姓傅不是姓黃，質疑這不是聯合賣台，什麼才是聯合賣台？
此外民眾黨ㄧ路配合韓國瑜、傅崐萁配合沒收委員會、沒收朝野協商、議場排隊摸頭、佔領主席台舉手表決、不讓民進黨發言、違反《職權行使法》及程序正義，35年僅見。無限擴權、濫權之反改革，ㄧ路蓋牌強壓過去好不威風，只會在議場直播展現「俊俏」的臉龐，其實是在議場幫中國蒐證而已。
第三，非35年僅見，即使蔣介石在世，老立委時代，也不敢如此公然賣台。毀憲亂政、無限擴權、濫權、沒收國會、沒收憲法、沒收民主，國會香港化更嚴重。台灣香港化，配合傅崐萁接受王滬寧密會、交辦在台灣配合統戰，聯合賣台，這是青鳥起飛民意反撲之所在。
柯建銘更狠酸黃國昌在國會只剩插隊、插話、抽菸？質疑本會期曾對藍白合提擴權法案，就實質內容，在立法院說過ㄧ句話？論述過嗎？怎麼不敢直球對決，出手打球？連被媒體問釋字585都不懂，「你是法律人嗎？」
其次，為何只剩站在黃國昌後面排隊卻成「插隊」，別人發言ㄧ次，要特權（院長韓國瑜掩護下）發言4次，在他抗議下，黃國昌無視傅崐萁、洪孟楷插話，選悍衛正義說他「插話」。最後強調， 至於抽煙是不良示範，共勉之。
柯建銘也稱，其實最重要是柯文哲對不起蔣渭水，蔣百年前所成立的台灣民眾黨倡言言論自由、台灣第一、追求民主，柯文哲卻竊取黨名，倒行逆施，在傅崐萁領導下藍白合出賣台灣，該如何對台灣人民交代？
最後柯建銘呼籲兩人回頭是岸，不要再語無倫次，胡說八道，小草會買單嗎？民眾黨及柯存在的價值何在？難道成小藍後直接併入中國國民黨？如此立場清晰，戰略清晰，光明磊落，讓昌粉、白粉、小草有明確選擇，才是公平的。不要再妖言惑眾，破壞價值，欺騙善良台灣人，強調兩人已走入不可逆的「政治終點」，乾脆提早下課，讓民眾黨「黨內民主」萌生、發芽、成長、重生。