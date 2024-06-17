積極爭取優質企業落腳臺南 黃偉哲：台南市準備好了！
台南市長黃偉哲今(17)日親自主持召開113年第四場投資會報，統計目前列管2億元以上重大投資案82案，投資額達2,448億元，且自黃偉哲上任以來，已有101案完成投資、投資額約1,475億元，招商成果豐碩。黃偉哲表示，對半導體產業、AI科技，最重要的綠電、再生水、土地及人才等，臺南都準備好了！
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲表示，透過跨局處協調，協助業者解決各項投資設廠問題及排除投資障礙，市府團隊招商成效有目共睹，臺南在400年前進入大航海時代，400年後的今天，臺灣以智慧科技島成為世界的中心，臺南更是中心的核心，科技生態系完備，歡迎世界、國內優秀Al領頭羊企業進駐臺南，㩦手引航科技的新未來。
經發局局長林榮川指出，這次投資會報新增5案，分別是綜合渡假城、產業園區開發、精密機械、生技、金屬製品等投資案，合計將帶來45億元投資、超過800個就業機會，另解列已完成投資4案總計28億元投資、創造347個就業機會。
目前各類型投資紛紛湧進臺南，落實投資營運，不僅為台南市挹注新經濟量能，也為市民帶來更多的就業機會，如完成工廠登記並通過觀光工廠評鑑，由本土美妝業者雅聞集團打造的雅聞湖濱療癒森林；從事蛋雞飼養、蛋品洗選與蛋品銷售的瑞牧食品；精密半導體設備、光電設備零件製造商大舜鈑金；精密機械板金製造廠傑群國際。