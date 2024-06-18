快訊／Klay Thompson預計成為自由球員　生涯首次進入市場試水溫

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「Klay生涯第一次將對自由市場上的外部選項持開放態度，他準備進入自由市場試水溫，勇士希望他回歸，他們上賽季給他開出一份續約合同，雙方想要達成協議。」Charania如此說道，「但是如今Klay想要進入自由市場，尋求看看其他球隊的報價，可能魔術將脫穎而出，不過勇士隊也將持續和他接觸。」
Shams Charania在節目中表示，「若Klay真的離開勇士，那麼他給Stephen Curry、Draymond Green和Steve Kerr打去的這通電話，可能會是他整個職業生涯最艱難的一通電話。」
勇士王朝可能解體？灣區恐難留下Thompson
Thompson本賽季出賽77場例行賽，場均17.9分3.3籃板2.3助攻，三分球命中率38.7%。在對上國王隊的附加賽，他10投0中，沒有得分。他生涯目前都是在勇士度過，幫助球隊打造8年4冠的王朝，期間6次闖進總冠軍賽。
2400-2500萬美元年薪似乎是市場上對於Thompson合約價碼的共識，不過根據《The Athletic》記者Tim Kawakami的說法，也不是沒有可能達到2800萬美元。勇士今年夏天需要補強，但也需要降低團隊薪資和豪華稅費用，很難開給Thompson他想要的合約。
Thompson此前在社群網站上取消追蹤勇士隊的官方帳號時，進一步加深了人們猜測他可能離開的假想。這位34歲的射手，在這裡5次入選全明星賽，2次入選NBA最佳陣容第3隊。他與Stephen Curry被認為是NBA史上三分能力最後的後場組合。