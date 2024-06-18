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快訊／Klay Thompson預計成為自由球員　生涯首次進入市場試水溫

▲「浪花兄弟」會在這個夏天成為絕響嗎？根據《The Athletic》知名記者Shams Charania的報導，金州勇士球星Klay Thompson生涯第一次準備投入自由市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲「浪花兄弟」會在這個夏天成為絕響嗎？根據《The Athletic》知名記者Shams Charania的報導，金州勇士球星Klay Thompson生涯第一次準備投入自由市場。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「浪花兄弟」會在這個夏天成為絕響嗎？根據《The Athletic》知名記者Shams Charania的報導，金州勇士球星Klay Thompson生涯第一次準備投入自由市場，奧蘭多魔術隊可能會脫穎而出，但勇士隊也將持續接觸。2019年休賽季勇士為Thompson提供了5年1.9億美元的合約，將在今年夏天到期，他的動向將牽動一個王朝的未來。

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Klay Thompson可能生涯第一次投入自由市場

「Klay生涯第一次將對自由市場上的外部選項持開放態度，他準備進入自由市場試水溫，勇士希望他回歸，他們上賽季給他開出一份續約合同，雙方想要達成協議。」Charania如此說道，「但是如今Klay想要進入自由市場，尋求看看其他球隊的報價，可能魔術將脫穎而出，不過勇士隊也將持續和他接觸。」

Shams Charania在節目中表示，「若Klay真的離開勇士，那麼他給Stephen Curry、Draymond Green和Steve Kerr打去的這通電話，可能會是他整個職業生涯最艱難的一通電話。」

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Thompson本賽季出賽77場例行賽，場均17.9分3.3籃板2.3助攻，三分球命中率38.7%。在對上國王隊的附加賽，他10投0中，沒有得分。他生涯目前都是在勇士度過，幫助球隊打造8年4冠的王朝，期間6次闖進總冠軍賽。

2400-2500萬美元年薪似乎是市場上對於Thompson合約價碼的共識，不過根據《The Athletic》記者Tim Kawakami的說法，也不是沒有可能達到2800萬美元。勇士今年夏天需要補強，但也需要降低團隊薪資和豪華稅費用，很難開給Thompson他想要的合約。

Thompson此前在社群網站上取消追蹤勇士隊的官方帳號時，進一步加深了人們猜測他可能離開的假想。這位34歲的射手，在這裡5次入選全明星賽，2次入選NBA最佳陣容第3隊。他與Stephen Curry被認為是NBA史上三分能力最後的後場組合。


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