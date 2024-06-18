會晤新任日本群馬縣前橋市市長小川晶 黃偉哲盼持續深化兩市情誼
台南市長黃偉哲利用周末24小時快閃日本行銷台南之際，也把握機會與新任的群馬縣前橋市首位女性市長小川晶會面，黃偉哲與小川市長共同期許，在歷史淵源促成下，台南跟前橋能在未來開展更多的交流，讓兩市的情誼更加溫。會面後小川也和黃偉哲聯袂到TSURUYA超市的台南展會場，大力幫忙宣傳台南，更對現場香氣撲鼻的台南芒果大表稱讚。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲表示，日治時期最後一任台南市長羽鳥又男就是出身前橋市，在他任內積極修復赤崁樓，對台南歷史文化保存貢獻良多，因為羽鳥又男串起兩市的連結，黃偉著也特別感謝前橋市去年在當地的道之驛辦理台南祭協助台南推廣觀光及農特產，不僅幫忙行銷，讓芒果等多項產品熱銷外，也促成前橋市民能更加認識台南。
黃偉哲進一步提到，台南的芒果、鳳梨、蝴蝶蘭等農特產品都非常受到日本消費者歡迎，前橋也有包含草莓、清酒等優秀農特產品，期盼雙方能夠協力推動彼此農特產品更廣為人知，黃偉哲也提及，去年來訪時前橋市高中生吹奏部的同學演奏台灣民謠，讓他印象極為深刻，也希望未來能促成雙方在教育、文化方面的互動，黃市長也邀請前橋的教育單位可以安排學生的修學旅行來到台南，相信會有跟台北不一樣的驚喜感受。
前橋市位在日本群馬縣，人口約34萬，是縣廳所在地, 該市生產的不倒翁佔日本總產量的70%，新任市長小川晶為律師出身，原為群馬縣議會議員，今年3月甫上任。此次為兩位市長首次會面，現場則有橫山勝彥議員等前橋市議員陪同雙方互動。