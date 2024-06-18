環境部成立輔導團！2個月完成66家SRF廠體檢 年底前祭白皮書
為了強化製造、使用管理，環境部啟動SRF（solid recovered fuel，固體再生燃料）營運體檢輔導作業，邀集跨領域專家學者組成輔導團並且召開行前會議，預計2個月左右完成全國49家製造廠、17家使用廠體檢，並於8月底或9月初提出體檢報告書，接著3個月內提出SRF管理辦法，後續也將盤點SRF營運動態以及效益，預計今年底前完成SRF白皮書。
記者林則澄／台北報導
環境部表示，為了解決事業廢棄物處理問題，減輕大型焚化爐處理負荷，我國參考歐洲、日本等先進國家發展趨勢，將可燃性一般事業廢棄物經過篩選、破碎以及混拌等分流處理製成SRF，作為鍋爐替代燃料並且減少排碳。針對過去外界質疑管理強度等問題，環境部已於今年3月22日完成修正《固體再生燃料製造技術指引與品質規範》，強化審查制度以及管理規範。
環境部長彭啓明指出，環境部成立SRF營運體檢輔導團，就是要以務實面對問題並且提出解方，本次邀請廢棄物管理及資源循環、大氣環境、環境管理及環境檢測等跨領域專家學者共同參與輔導作業，共同召開行前會議，說明全國49家製造廠、17家使用廠現況以及體檢規劃，後續也將透過逐廠訪視、檢查、輔導，診斷問題並且提供改善建議，協助SRF製造廠、使用廠均能符合相關法令規範，預計8月底或9月初提出體檢報告書。
彭啓明強調，環境部也將持續檢討整合相關規定，體檢報告完成後的3個月內提出SRF管理辦法，並研議運用數位化工具強化管理。後續將盤點SRF營運動態及效益，預計今年底前完成SRF白皮書；中長期則促進業界自行組成聯盟，建立從製造到使用完整的自律規範，建構SRF轉廢為能良好的環境，減少民眾疑慮以及維護環境品質。