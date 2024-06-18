指甲一堆人剪錯！櫃姐變甲溝炎痛不欲生　醫曝「剪指甲最佳時間」

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蔡長祐說明，指甲溝周圍皮膚遭受摩擦、壓迫，會造成皮膚組織發炎，形成慢性甲溝炎，出現腫脹疼痛、反覆的感染，甚至產生肉芽組織，也就是俗稱的捲甲、凍甲。捲甲常見的發生原因包含穿著不合腳的鞋子、指甲修剪不當、先天的結構異常如甲面寬、扁平足等。蔡長祐指出，為預防捲甲，有幾項訣竅要注意。
⚠️時間：修剪指甲建議「在洗澡後進行」，因為這時指甲及周圍皮膚較為柔軟。
⚠️形狀：修剪指甲時，前端要剪平，不要修剪成角形或弧形，將指甲最前端白色部分保留1毫米，如果指甲周圍皮膚有倒刺或脫皮時，千萬不可以任意拉扯，容易造成外傷及後續的感染。
此外，平時除了調整修剪指甲的方式，也要加強指甲周圍皮膚的保濕，每天撥指肉，用手將指肉往外撥，幫助恢復彈性，避免穿著過硬、偏窄的鞋子，以穿上時可以讓腳指稍微擴展的鞋子為主，如因運動要穿較緊的鞋子，記得運動後換穿較寬鬆的鞋子，讓腳指休息。
蔡長祐提到，患者最常擔心治療甲溝炎是否要將指甲整片拔除，目前甲溝炎治療方式依程度不同會有不同的治療方式，除拔除部分指甲，並修剪過度增生的肉芽組織外，倘已發生捲甲的狀況，可使用指甲矯正器治療，將指甲矯正器調整至適合的長度固定於甲面，將捲曲的指甲壓平，療程約需3至6個月左右。