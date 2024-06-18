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指甲一堆人剪錯！櫃姐變甲溝炎痛不欲生　醫曝「剪指甲最佳時間」

▲一名櫃姐平時會刻意請修甲師將腳指甲剪短，順便將崁入肉中的指甲剪掉，結果指甲兩側彎曲嚴重，導致原本的腳指甲，捲成「鉛筆甲」。（圖／取自Unsplash）
▲一名櫃姐平時會刻意請修甲師將腳指甲剪短，順便將崁入肉中的指甲剪掉，結果指甲兩側彎曲嚴重，導致原本的腳指甲，捲成「鉛筆甲」。（圖／取自Unsplash）

記者張志浩／綜合報導

48歲的陳小姐上班需長時間站櫃，平時雙腳大拇指偶爾疼痛，誤以為是職業病，近期卻疼痛加劇，就醫才發現是慢性甲溝炎合併捲甲，書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐指出，陳小姐罹患甲溝炎的原因是「腳指甲剪太短」，造成兩側彎曲嚴重，原本的腳指甲更捲成「鉛筆甲」，提醒民眾，平時剪指甲務必注意時間、形狀，並選擇合適的鞋子穿著。

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蔡長祐表示，不少人在腳指出現疼痛時，習慣性會將指甲剪短，以為可以減緩疼痛，殊不知將指甲兩側修剪過短，反而容易讓後來長出的指甲彎曲，刺進周圍皮膚形成「捲甲」，造成「慢性甲溝炎」外，若免疫力較差，嚴重可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織炎。

▲目前甲溝炎治療方式依程度不同會有不同的治療方式，除拔除部分指甲，並修剪過度增生的肉芽組織外，倘已發生捲甲的狀況，可使用指甲矯正器治療。（圖／書田診所提供）
▲櫃姐甲溝炎、捲甲情況嚴重，需使用指甲矯正器治療。（圖／書田診所提供）
蔡長祐說明，指甲溝周圍皮膚遭受摩擦、壓迫，會造成皮膚組織發炎，形成慢性甲溝炎，出現腫脹疼痛、反覆的感染，甚至產生肉芽組織，也就是俗稱的捲甲、凍甲。捲甲常見的發生原因包含穿著不合腳的鞋子、指甲修剪不當、先天的結構異常如甲面寬、扁平足等。蔡長祐指出，為預防捲甲，有幾項訣竅要注意。

⚠️時間：修剪指甲建議「在洗澡後進行」，因為這時指甲及周圍皮膚較為柔軟。

⚠️形狀：修剪指甲時，前端要剪平，不要修剪成角形或弧形，將指甲最前端白色部分保留1毫米，如果指甲周圍皮膚有倒刺或脫皮時，千萬不可以任意拉扯，容易造成外傷及後續的感染。

▲書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，許多人習慣性會將指甲剪短，以為可以減緩疼痛，殊不知將指甲兩側修剪過短，反而容易讓後來長出的指甲彎曲。（圖／記者張志浩攝）
▲書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，許多人習慣將指甲剪短，以為可以減緩疼痛，殊不知將指甲兩側修剪過短，反而容易讓後來長出的指甲彎曲。（圖／記者張志浩攝）
此外，平時除了調整修剪指甲的方式，也要加強指甲周圍皮膚的保濕，每天撥指肉，用手將指肉往外撥，幫助恢復彈性，避免穿著過硬、偏窄的鞋子，以穿上時可以讓腳指稍微擴展的鞋子為主，如因運動要穿較緊的鞋子，記得運動後換穿較寬鬆的鞋子，讓腳指休息。

 蔡長祐提到，患者最常擔心治療甲溝炎是否要將指甲整片拔除，目前甲溝炎治療方式依程度不同會有不同的治療方式，除拔除部分指甲，並修剪過度增生的肉芽組織外，倘已發生捲甲的狀況，可使用指甲矯正器治療，將指甲矯正器調整至適合的長度固定於甲面，將捲曲的指甲壓平，療程約需3至6個月左右。

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