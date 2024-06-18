智慧杆整合AI 黃偉哲：台南已做好迎接AI時代的準備
由經濟部與臺南市政府合作成立的沙崙智慧綠能科學城辦公室，在9支智慧杆上設置AI邊緣運算模組，整合影像與道路資訊，運用AI進行車流與交通監測，在沙崙智慧綠能科學推動智慧城市治理。市長黃偉哲表示，日前行政院卓榮泰院長宣布，臺灣第一處人工智慧產業專區選在臺南的沙崙智慧綠能科學城，就是因為臺南已經做好迎接AI時代的準備。
記者郭俊暉／台南報導
沙崙智慧綠能科學城辦公室目前與智邦科技合作設置的智慧杆，具備空品偵測、車流監測、電子看板呈現在地交通資訊、公共WIFI等功能。其中邊緣運算模組使用的是NVIDIA出品的Jetson系列。
智慧杆這套模組具備節能、低延遲、高算力的特性，運算後的結果上傳至位於國網中心的資料庫，更提升資訊的安全性。希望透過AI的分析與學習，提供市政府更具備數據基礎的治理建議，協助沙崙智慧綠能科學城全區在未來建置更便利與更安全的生活環境。
經發局局長林榮川指出，邊緣運算的目的是讓AI在運算過程中，盡可能就地處理資料與影像來源，從而減少大量資料上傳雲端造成的延遲與頻寬佔用。沙崙智慧綠能科學城辦公室以推動全區發展為目標，與伊藤忠商事及智邦科技合作，在科學城建置多處智慧杆，並在其中9支配備邊緣運算模組。
林榮川認為，AI可以在智慧杆上先完成運算和車流判讀，再上傳分析結果到雲端資料庫，這個做法比直接上傳雲端進行運算，更節省時間。即使24小時監測校園或公共設施周遭的車流，也不會對當地網路造成太大負擔，對沙崙的交通與治安有一定的幫助。