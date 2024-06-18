漁民拍到國外艦艇「通報有獎金」！中國船給最多、可賺「這金額」
今(18)日清晨，我國漁民在台灣海峽中線以西，靠近金廈水道上清楚拍攝到大陸最新型的第三代彈道飛彈094型核潛艇，全程浮航北上的畫面。海軍在2019年就對漁民頒布獎勵辦法，只要拍攝道具已情報價值的外國船艦並通報，就可依情報價值核發獎金，最高可領3萬元。
記者莊蕙如／台北報導
海軍司令部字2019年起就推出「中華民國籍漁船目標通傳報暨獎勵作法」，只要漁民在外海作業或航行期間，發現外國船艦後立即拍攝照片，並通報目標位置如經緯度、舷號或船名、艦船型等等，只要不是重複、偽冒通報，成功協助海軍完成不明目標辨識，依目標傳報類型來核發獎勵金。
根據海軍所提供的獎勵區分，距離台灣本島24海浬內，發現中國大陸軍用艦船可領3萬元、中國大陸公務船舶2萬元，他國籍軍用艦船、公務及科研船舶都是2萬元獎勵金。
另外，如果是在24海浬外發現中國大陸及其他國籍軍用艦船、公務船、科研船舶，則可領取1萬元獎勵金，獎勵金相當豐厚。
海軍表示，漁民不但可以領獎勵金外，還能保衛國家海疆安全。若依此標準，清晨拍攝到這張罕見「094型晉級」核潛艦照片的漁民，若有循管道通報，包準可以領到最高3萬元獎金。