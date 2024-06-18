真心換絕情！高市少年隊：點選萌寵詐騙網址，財損就是你

我是廣告 請繼續往下閱讀
市警局少年警察隊為加強識詐宣導，針對萌寵詐騙主題，找來Instagram帳號「一心要有一個家a_heart_taiwan」一起合作拍攝宣導影片，藉由Instagram帳號「一心要有一個家a_heart_ta iwan」，平日在高雄壽山收容所當志工，幫毛孩拍攝照片、影片和撰擬文字發文推廣領養，成功獲得迴響和支持，累積有2.2萬名粉絲，希望有更多觸及，增進民眾識詐能力。
影片內容藉由可愛的毛小孩「燒餅」，搭配詼諧逗趣的旁白，呈現帳號遭盜用，傳送詐騙假訊息給收容所狗狗好友「LaLa、蒼蒼、年糕」，各種疑惑、激動、無辜表情，搭配演技高超反派角色的「阿海」，真是超級可愛又吸睛!讓民眾認識寵物公投、寵物投票大賽等詐騙假網站的手法，更傳達了防詐重要守則「一聽、二掛、三查證」!讓關心、疼愛寵物的主人們避免落入詐騙集團陷阱之中。
「打擊詐欺」是警方重點查緝工作，高市警局於今(113)年1月1日至6月16日期間，詐欺案件破獲率133.14%，相較去(112)年同期破獲率111.46%，上升21.68%，成功攔阻金額總額達455,980,000元!
少年警察隊陳仁正隊長也提醒青少年，擔任詐欺車手或人頭帳戶，被查獲機率高達百分之百，且將會面對刑法、洗錢防制法及組織犯罪條例等刑事責任，還要面對被害人鉅額賠償的民事責任，千萬不要一時思慮不周而誤入歧途。