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真心換絕情！高市少年隊：點選萌寵詐騙網址，財損就是你

▲高市警局少年警察隊為加強識詐宣導，針對萌寵詐騙主題，找來Instagram帳號「一心要有一個家a_heart_taiwan」一起合作拍攝宣導影片。(圖／高市警少年隊提供)
▲高市警局少年警察隊為加強識詐宣導，針對萌寵詐騙主題，找來Instagram帳號「一心要有一個家a_heart_taiwan」一起合作拍攝宣導影片。(圖／高市警少年隊提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「請幫Ｏ號，我家的寶貝毛孩投票!」你是否有接過親友Line、Facebook(臉書)或Instagram(IG)訊息，還附帶一串奇怪網址，這時你就該提高警覺! 高市警局少年隊提醒大家，這可能是詐騙集團為了騙取個人資料或通訊軟體帳號的假活動釣魚網頁! 只要你點選連結，填寫下自己的電話號碼、帳號密碼，甚至提供手機認證碼，通訊軟體恐不知不覺間遭不肖詐騙集團盜走。

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▲你是否有接過親友Line、Facebook(臉書)或Instagram(IG)訊息，還附帶一串奇怪網址，高市警局少年隊提醒大家，這可能是詐騙集團的假活動釣魚網頁! (圖／高市警少年隊提供)
▲你是否有接過親友Line、Facebook(臉書)或Instagram(IG)訊息，還附帶一串奇怪網址，高市警局少年隊提醒大家，這可能是詐騙集團的假活動釣魚網頁! (圖／高市警少年隊提供)
近期出現不肖詐騙集團透過網路社群發文，發動寵物公投、集氣票選，利用民眾喜歡萌寵心理或家中有愛寵的主人，願意熱心參與幫忙好友投票的機會下，提供非法連結的短網址，只要你點選連結，依照詐騙集團網頁指示操作，填寫下自己的電話號碼、帳號密碼，甚至提供手機認證碼，通訊軟體恐不知不覺間遭不肖詐騙集團盜走。

市警局少年警察隊為加強識詐宣導，針對萌寵詐騙主題，找來Instagram帳號「一心要有一個家a_heart_taiwan」一起合作拍攝宣導影片，藉由Instagram帳號「一心要有一個家a_heart_ta iwan」，平日在高雄壽山收容所當志工，幫毛孩拍攝照片、影片和撰擬文字發文推廣領養，成功獲得迴響和支持，累積有2.2萬名粉絲，希望有更多觸及，增進民眾識詐能力。

影片內容藉由可愛的毛小孩「燒餅」，搭配詼諧逗趣的旁白，呈現帳號遭盜用，傳送詐騙假訊息給收容所狗狗好友「LaLa、蒼蒼、年糕」，各種疑惑、激動、無辜表情，搭配演技高超反派角色的「阿海」，真是超級可愛又吸睛!讓民眾認識寵物公投、寵物投票大賽等詐騙假網站的手法，更傳達了防詐重要守則「一聽、二掛、三查證」!讓關心、疼愛寵物的主人們避免落入詐騙集團陷阱之中。

 「打擊詐欺」是警方重點查緝工作，高市警局於今(113)年1月1日至6月16日期間，詐欺案件破獲率133.14%，相較去(112)年同期破獲率111.46%，上升21.68%，成功攔阻金額總額達455,980,000元!

少年警察隊陳仁正隊長也提醒青少年，擔任詐欺車手或人頭帳戶，被查獲機率高達百分之百，且將會面對刑法、洗錢防制法及組織犯罪條例等刑事責任，還要面對被害人鉅額賠償的民事責任，千萬不要一時思慮不周而誤入歧途。

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