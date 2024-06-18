玩家就愛這味！盤點3款「限制級大作」現況　沒玩過弱掉

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🟡暗黑破壞神
《暗黑破壞神》系列可說是限制級遊戲中最具代表性的大作，從1996年發表初代後，就讓 ARPG 系列遊戲被玩家們所熱愛。《暗黑破壞神》系列則因角色被擊中時有血液噴濺，部分畫面有肢解、斷頭、大片血跡、內臟暴露、屍體等被列為「限制級遊戲」。
不過就算如此，《暗黑破壞神》系列仍倚靠完整的世界觀，極具挑戰性、讓人想爆肝征服的遊戲難度，搭配暴雪一直引以為傲的動畫、音樂、音效在全球營運，《暗黑破壞神4》在2023年推出後，更掀起全球玩家比賽練等的盛況，Steam 版本將創下同上28836人數紀錄，直到2024年，《暗黑破壞神4》仍持續不斷在更新，即將迎接第5賽季。
🟡艾爾登法環
身為2022年 TGA 年度遊戲大獎得主，《艾爾登法環》也是一款「限制級遊戲」，《艾爾登法環》2022年2月發行後，2022年3月全球銷售就突破1200萬套，2023年3月，各通路的實體版和數位版合計賣破2000萬套，並宣布將在今年上市首部 DLC 資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》。
《艾爾登法環》以「魂系」遊戲為概念，進化出更多不同元素備受歡迎，和其他作品相比，《艾爾登法環》體量更加龐大，不僅以開放世界呈現，更富含騎馬戰鬥、召喚靈等新遊戲機制，無論是單機或多人遊玩都相當具挑戰性，《艾爾登法環 黃金樹幽影》也將於2024年6月21日正式發售。
🟡波拉西亞戰記
在韓國市場創下佳績的 MMORPG 《波拉西亞戰記》近期將目光放向台港澳市場，最後和遊戲橘子合作在2024年6月13日上市，《波拉西亞戰記》也是遊戲橘子首款限制級遊戲，在上市前就引起玩家熱烈討論，不僅刪檔封測人數來到預期的150％，上市前的「預創角色」名額更是爆滿，伺服器緊急加開15組。
《波拉西亞戰記》主打廣大且極具創意的世界觀、24小時無極限戰鬥、職業姿態轉換、黑劍系統等機制，都跳脫許多 MMORPG 的框架， Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉指出，《波拉西亞戰記》是 NEXON 投入過去前所未有的資源製作的大作，過去 MMORPG 總會有許多既定的規則和限制，因此 NEXON 想開發一款能讓玩家隨時隨地都能遊玩的 MMORPG，2018年開始，《波拉西亞戰記》各個系統開發在「不受拘束」的主題下起步，目標就是為了讓玩家能自由享受遊戲的樂趣。