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玩家就愛這味！盤點3款「限制級大作」現況　沒玩過弱掉

▲平台增多、動畫技術進步，民眾對遊戲種類的需求增大，想體驗的元素也變多，尤其含有部分「限制級內容」的遊戲，在玩家心中更是不可或缺。（示意圖／取自unsplash）
▲平台增多、動畫技術進步，民眾對遊戲種類的需求增大，想體驗的元素也變多，尤其含有部分「限制級內容」的遊戲，在玩家心中更是不可或缺。（示意圖／取自unsplash）

記者張志浩／綜合報導

隨著平台增多、動畫技術進步，無論在傳統 PC 、家用主機PS、Xbox ，或近年崛起的手遊市場，民眾對遊戲種類的需求增大，想體驗的元素也變多，尤其含有部分「限制級內容」的遊戲，在玩家心中更是不可或缺，甚至是日常的舒壓良藥，對此《NOWnews》也盤點3款限制級遊戲在2024年的現況，看看這些被列管為限制級的遊戲如何成為玩家口中的神作？

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《遊戲軟體分級管理辦法》中，會被歸列為限制級的遊戲，通常包含「性、暴力恐怖、毒品、不當言語、反社會性」等元素，許多大作雖然被列管為限制級，但市場表現成績也相當驚人，而《NOWnews》曾進行街訪，民眾大多認為「基於對青少年的保護，遊戲分級有必要存在」，但許多遊戲雖然富含限制級元素，但更值得關注的是遊戲本身的精緻度、世界觀設定等，一款好遊戲不會因爲它是限制級而被淘汰，反而會透過玩家的篩選成為神作。

▲「基於對青少年的保護，遊戲分級有必要存在」，但一款好遊戲不會因爲它是限制級而被淘汰，反而會透過玩家的篩選成為神作。（示意圖／取自unsplash）
▲「基於對青少年的保護，遊戲分級有必要存在」，但一款好遊戲不會因爲它是限制級而被淘汰，反而會透過玩家的篩選成為神作。（示意圖／取自unsplash）
🟡暗黑破壞神

《暗黑破壞神》系列可說是限制級遊戲中最具代表性的大作，從1996年發表初代後，就讓 ARPG 系列遊戲被玩家們所熱愛。《暗黑破壞神》系列則因角色被擊中時有血液噴濺，部分畫面有肢解、斷頭、大片血跡、內臟暴露、屍體等被列為「限制級遊戲」。

不過就算如此，《暗黑破壞神》系列仍倚靠完整的世界觀，極具挑戰性、讓人想爆肝征服的遊戲難度，搭配暴雪一直引以為傲的動畫、音樂、音效在全球營運，《暗黑破壞神4》在2023年推出後，更掀起全球玩家比賽練等的盛況，Steam 版本將創下同上28836人數紀錄，直到2024年，《暗黑破壞神4》仍持續不斷在更新，即將迎接第5賽季。

▲遊戲大作《暗黑破壞神4》將於6月6日正式上市。（圖／《暗黑破壞神4》臉書）
▲《暗黑破壞神》系列1996年發表初代後，直到現在仍就擁有眾多死忠玩家。（圖／《暗黑破壞神4》臉書）
🟡艾爾登法環

身為2022年 TGA 年度遊戲大獎得主，《艾爾登法環》也是一款「限制級遊戲」，《艾爾登法環》2022年2月發行後，2022年3月全球銷售就突破1200萬套，2023年3月，各通路的實體版和數位版合計賣破2000萬套，並宣布將在今年上市首部 DLC 資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》。

《艾爾登法環》以「魂系」遊戲為概念，進化出更多不同元素備受歡迎，和其他作品相比，《艾爾登法環》體量更加龐大，不僅以開放世界呈現，更富含騎馬戰鬥、召喚靈等新遊戲機制，無論是單機或多人遊玩都相當具挑戰性，《艾爾登法環 黃金樹幽影》也將於2024年6月21日正式發售。

▲《艾爾登法環》首部 DLC「黃金樹幽影」將在2024年6月21日正式上市。（圖／萬代南夢宮提供）
▲《艾爾登法環》2022年2月發行後掀起現象級的轟動，時隔2年將再推出首部 DLC 資料片。（圖／萬代南夢宮提供）
🟡波拉西亞戰記

在韓國市場創下佳績的 MMORPG 《波拉西亞戰記》近期將目光放向台港澳市場，最後和遊戲橘子合作在2024年6月13日上市，《波拉西亞戰記》也是遊戲橘子首款限制級遊戲，在上市前就引起玩家熱烈討論，不僅刪檔封測人數來到預期的150％，上市前的「預創角色」名額更是爆滿，伺服器緊急加開15組。

《波拉西亞戰記》主打廣大且極具創意的世界觀、24小時無極限戰鬥、職業姿態轉換、黑劍系統等機制，都跳脫許多 MMORPG 的框架， Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉指出，《波拉西亞戰記》是 NEXON 投入過去前所未有的資源製作的大作，過去 MMORPG 總會有許多既定的規則和限制，因此 NEXON 想開發一款能讓玩家隨時隨地都能遊玩的 MMORPG，2018年開始，《波拉西亞戰記》各個系統開發在「不受拘束」的主題下起步，目標就是為了讓玩家能自由享受遊戲的樂趣。

▲《波拉西亞戰記》以高度擬真的3D風格，搭配高沉浸劇情的中世紀歐洲戰地世界觀。（圖／遊戲橘子提供）
▲《波拉西亞戰記》跳脫許多 MMORPG 的框架，主打廣大且極具創意的世界觀、24小時無極限戰鬥、職業姿態轉換、黑劍系統等機制。（圖／遊戲橘子提供）

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