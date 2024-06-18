外資認錯回補？今日加碼178億　三大法人喊買！台股再創歷史新高

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台積電ADR昨日再創新天價，激勵台北股市今日回神上攻，在台積電跳空開高的激勵下，開盤上漲193.81點，並且在台積電一度衝到950元的帶動下，最高來到22787.67點，再創歷史新高，終場上漲260.9點或1.16%，收在22757.43點，再創收盤新高，日K連5紅，成交量為4583.75億元。中小型股也延續昨日強勁態勢，櫃買指數上漲1.39點或0.52%，收在269.04點，再創24年新高，成交量為1201.17億元。
資金再度回流電子股，成交比重上升到63.7%。權值股也多數走高，權王台積電開盤跳空大漲23元，來到944元，在買單挹注之下，一度衝到950元，再創新天價，終場上漲22元或2.39%，收在943元，創下收盤新高紀錄，貢獻大盤指數就有168點；昨日站上200元的鴻海今日拉回，終場下跌1.5元或0.75%，收在198.5元，日K終結連5紅；聯發科開高走高，終場收在最高點1405元，上漲25元或1.81%，貢獻大盤指數就有11點。
今日個股成交量排行榜前五名為：長榮航、新光金、華邦電、華航、擎亞；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、華城、聯發科、創意。