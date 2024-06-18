後勁、鳳西國中足球隊全國賽事奪佳績 陳其邁公開表揚
高雄運動選手於全國賽事勇奪佳績！高雄市後勁國中於「112 學年度中等學校足球聯賽5人制」勇奪國女組冠軍；高雄市鳳西國中於「112學年度中等學校足球聯賽11人制」勇奪國女組季軍，市長陳其邁今（18）日特別在市政會議上公開表揚與致贈獎勵金鼓勵，肯定選手們優秀表現。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局說，兩校球隊獲勝的背後，是教練與學校管理團隊的辛勤努力，以及來自社會各界的支持、鼓勵。通過持續的訓練與比賽參與，球隊不僅提高球技，也增強團隊凝聚力與向心力。
其中後勁國中教練團隊由陳宗邦、郭祖兒負責，他們長期致力於培育足球人才，並透過艱苦的訓練與指導，讓球隊在比賽中展現出色的表現；校長蔡嘉興積極尋求資源，確保球隊有足夠支持與設施，讓選手們能夠專注於訓練和比賽。
鳳西國中教練團隊也發揮了重要作用，校內老師高文福、賴冠州與張卉靜，不僅注重學生球技的培養，更重視品德教育與全人發展。校長郭虹珠致力解決球隊面臨的招生、經費困境，以確保球隊持續發展、參與各種比賽的能力。
兩校足球隊除了在賽場上取得優異成績，也在學生們的成長與發展上發揮著重要作用。通過參與足球運動，學生們學習到團隊合作、韌性與毅力，將對他們未來體育發展具有積極的影響。