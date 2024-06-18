環團大罵柯文哲不懂裝懂、蔣萬安懶惰害慘社子島　陳椒華也說話了

我是廣告 請繼續往下閱讀
社子島自救會發言人李華萍則表示，過去為了防洪，社子島被禁限建54年，「已經非常不人道」；北市府說要改善環境，卻用區段徵收剷平社子島，「配合建商、炒地集團要徵收」，影響1萬多居民。蔣萬安在選舉期間承諾，要重啟由下往上溝通、保留聚落文理，結果選後卻沒兌現承諾，甚至還循柯文哲模式，用推土機輾過社子島。李華萍強調，「我們不會接受這樣滅村式的計畫。」
而時代力量黨主席王婉諭今天也前往聲援，時力前立委陳椒華則是在臉書，以黑底白字發文：「生態社子島計劃將導致社子島成為 『流浪者』社子島？」喊話蔣萬安三思。
環境權保障基金會研究員許博任痛批，前市長柯文哲「假驁」（台語，不懂裝懂的意思），未依照我國都市計畫整體開發計畫，多由地方政府主動將建物密集聚落劃為再發展區的通常作法，反而狂妄的想將社子島3000多棟既有建築「就輾過去」。而現任市長蔣萬安則是「貧惰」（台語，懶惰之意），到現在都沒有落實競選承諾，重新由下而上與居民討論替代方案。白藍兩任北市府，罔顧都市計畫擬定機關修正爭議都市計畫的責任，只想甩鍋給內政部，是造成社子島開發僵局無解的最大原因。
與會團體喊話內政部，不要幫藍白兩任北市府背黑鍋，應該直接否決生態社子島計畫，並要求北市府重新與社子島居民討論新都市計畫草案。