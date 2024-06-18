中油宿舍區竟採工業用電計價　李柏毅盼比照普通家庭計價

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邱議瑩表示，現行抄錶計算是以高壓電標準來做計價，未來希望能採用民生計價，既不用換管路也不用作牽線工程，但要由中油內部來作實施，台電與市府來作合作、協調的角色。
邱議瑩也建議，可以用去年5月到今年6月電費、度數做宿舍區內民宅、公設等費用依據，請中油處理公共設施用電費，讓居民僅需負擔住宅內用電度數，且依民生用電的流動電價為主，實現宿舍區電費計價公平正義的轉型。
李柏毅說，宏榮、宏毅與宏南里住著過去為經濟打拚的「老油人」，他們當年跟著中油至煉油廠區落地生根。因產業與民生需求結合，加上中油為回饋員工，民國93年時中油向台電申請高壓1戶11.4kV供電，總計1157戶共用一個電號，並將宿舍區規劃為工業用電。
李柏毅指出，當年的美意在時空背景變遷後卻成了今天的負擔。經過三次工業用電調漲與台電電費累進制度下，居民們反而必須承擔最高級距的電價，現今氣候變遷、天氣異常炎熱，當地里民卻為了高額的電價操心，無法放心、安心的用電。
李柏毅認為，中油宿舍區有著民生與產業需求混和的特殊景象，在產業政策轉型時，民生用電政策也必須跟著做出改變。李柏毅建議中油，身為擁有土地權的「房東」，應對宿舍區進行投資，如進行長達20餘年的電費補助，抑或是規劃一步到位的相關投資。
李柏毅說，隨著夏季用電高峰期即將到來，若沒有立即的相應措施，恐讓居民再次負擔不合理的電價。為了不讓里民們繼續一點一滴的損失，他主張讓宿舍區居民直接成為台電直屬客戶，並回歸民生用電計價，比照普通家庭以流動電費計價。
李柏毅也細數從成功爭取設置產業型社會住宅、宿舍區旗艦型日照中心，以及區內道路優先刨除鋪整，到今天的電費計價轉型協調會，就是為了補足老員工們應有的權益，他表示自己十分重視中油宿舍區的權益，會繼續協助改善里民們的環境，讓大家能在溫暖的家園裡過上安好、安老的生活。