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中油宿舍區竟採工業用電計價　李柏毅盼比照普通家庭計價

▲立委李柏毅特別請託經濟委員會召委邱議瑩，召開「中油宿舍區供電相關議題協調會」，希望宿舍區內用電計價應有合理方案，善待老油人。（圖／立委李柏毅辦公室提供）
▲立委李柏毅特別請託經濟委員會召委邱議瑩，召開「中油宿舍區供電相關議題協調會」，希望宿舍區內用電計價應有合理方案，善待老油人。（圖／立委李柏毅辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄楠梓中油煉油廠見證高雄從重工業轉型到台積電高科技大廠進駐，為中油奉獻一生的老員工們，現居住宿舍區竟採工業用電計價，比一般家庭負擔的電費高出許多。為此，立委李柏毅17日特別請託經濟委員會召委邱議瑩，召開「中油宿舍區供電相關議題協調會」，希望宿舍區內用電計價應有合理方案，讓當地居民不再受困於共用電表與高額的工業用電，善待老油人。

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▲李柏毅表示，自己十分重視中油宿舍區的權益，會繼續協助改善里民們的環境，讓大家能在溫暖的家園裡過上安好、安老的生活。（圖／立委李柏毅辦公室提供）
▲李柏毅表示，自己十分重視中油宿舍區的權益，會繼續協助改善里民們的環境，讓大家能在溫暖的家園裡過上安好、安老的生活。（圖／立委李柏毅辦公室提供）
「中油宿舍區供電相關議題協調會」會中邀集高市府經發局副局長王宏榮、台電、中油與地方里長等相關單位協調，進一步對有關公設付費、電錶遷線等議題進行深入研擬，希望釐清權責歸屬，在善待老中油員工時，也平衡政府和企業的負擔，李柏毅也感謝高雄市長陳其邁的配合，讓許多政策得以在宿舍區持續推行。

邱議瑩表示，現行抄錶計算是以高壓電標準來做計價，未來希望能採用民生計價，既不用換管路也不用作牽線工程，但要由中油內部來作實施，台電與市府來作合作、協調的角色。

邱議瑩也建議，可以用去年5月到今年6月電費、度數做宿舍區內民宅、公設等費用依據，請中油處理公共設施用電費，讓居民僅需負擔住宅內用電度數，且依民生用電的流動電價為主，實現宿舍區電費計價公平正義的轉型。

李柏毅說，宏榮、宏毅與宏南里住著過去為經濟打拚的「老油人」，他們當年跟著中油至煉油廠區落地生根。因產業與民生需求結合，加上中油為回饋員工，民國93年時中油向台電申請高壓1戶11.4kV供電，總計1157戶共用一個電號，並將宿舍區規劃為工業用電。

李柏毅指出，當年的美意在時空背景變遷後卻成了今天的負擔。經過三次工業用電調漲與台電電費累進制度下，居民們反而必須承擔最高級距的電價，現今氣候變遷、天氣異常炎熱，當地里民卻為了高額的電價操心，無法放心、安心的用電。

李柏毅認為，中油宿舍區有著民生與產業需求混和的特殊景象，在產業政策轉型時，民生用電政策也必須跟著做出改變。李柏毅建議中油，身為擁有土地權的「房東」，應對宿舍區進行投資，如進行長達20餘年的電費補助，抑或是規劃一步到位的相關投資。

李柏毅說，隨著夏季用電高峰期即將到來，若沒有立即的相應措施，恐讓居民再次負擔不合理的電價。為了不讓里民們繼續一點一滴的損失，他主張讓宿舍區居民直接成為台電直屬客戶，並回歸民生用電計價，比照普通家庭以流動電費計價。

李柏毅也細數從成功爭取設置產業型社會住宅、宿舍區旗艦型日照中心，以及區內道路優先刨除鋪整，到今天的電費計價轉型協調會，就是為了補足老員工們應有的權益，他表示自己十分重視中油宿舍區的權益，會繼續協助改善里民們的環境，讓大家能在溫暖的家園裡過上安好、安老的生活。

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