ZARA夏季折扣今晚開跑！短袖上衣、度假風洋裝150元起 最低3.5折
ZARA一年兩次的折扣季等到了！「春夏折扣季」於今（19）日晚上10點於APP、官網搶先開跑，各家實體門市則是於明（20）日登場。夏季單品最低下殺3.5折，平均也都有6折以上優惠，包括時髦背心、度假風洋裝、飾品、鞋包等通通限時下殺，夏季上衣最低只要190元帶回家。
記者鍾怡婷/綜合報導
ZARA春夏折扣季於今（19）日晚間10點於APP登場，實體門市明（20）日開跑，而在優惠開始前，特價商品也事先預告，現在就可以先逛並加入購物車，等到優惠開跑一件結帳，不怕搶不到想要的特價單品。
推薦必買的包括基礎款的背心、短袖上衣，其中羅紋吊帶背心下殺6折，只要150元百元價入手，還有短版無袖上衣只要250元帶回家，時髦的刺繡上衣、針織背心不到500元即可入手。
炎炎夏日海邊度假風洋裝不可少，多款充滿夏天氣息的洋裝單品也在特價品項中，像是花卉印花緞面洋裝、花卉印花緞面洋裝等，顏色上也十分豐富，造型可愛的短款吊帶洋裝，或是顯露顯條的紮染印花中長版洋裝，一次備足夏季各個場景需求。
此外，迎接夏日季節到來，FILA發表SUMMER系列新品，採用Shin Cool涼感紗打造繽紛風格服飾，並以棕櫚樹、龜背芋等代表性圖騰，結合纖細字體與線框輪廓，熱情展現夏日度假風情。
FILA特別邀請啦啦隊跨界主持人的籃籃擔任夏日形象大使，穿搭繽紛糖果色系T恤與牛仔短褲，大展陽光清新的時髦氣息。FILA KIDS同場加映SUMMER系列童裝，漸層糖果色T恤讓寶貝充滿活力，亦可搭配成親子裝，輕鬆打造美好家庭的時尚穿搭。