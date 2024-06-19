提藐視國會！遭卓榮泰反嗆「花蓮議會也很精彩」　傅崐萁拍桌飆罵

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傅崐萁先是細數國會改革審查細節，提問著卓哪沒經過討論？卓回應，517、521、524、528逐條審查到底是什麼狀況，就是被人民詬病的討論過程，而公聽會是由誰主辦？話還沒說完，就被傅崐萁打斷，傅強調，「如果你認為13次都不算實質討論，以後民進黨推出的法案要在本院通過，我們看要幾次討論！」
傅崐萁接著重播當年，「國務機要費除罪化影片」，質疑當時民進黨又是如何審查法案，也提到歐洲議會、聯合國都是舉手表決，更翻出當年柯建銘主張總統即問即答的片段，讓卓榮泰反問，「就是因為不適當才沒有通過啊！」
傅崐萁繼續動怒說到，行政院圖卡稱，「請律師？拒絕證言？拒絕交付文件？」，傅質疑，《刑事訴訟法》規定，犯罪嫌疑人才可以請律師，會來立院聽證的民間人士，都是有涉及跟政府有勾結，才來這作證，「作證怎麼可以帶律師？當然要經過主席同意！」
傅崐萁繼續放出昔日民進黨官員藐視國會的影片，包含時任行政院長蘇貞昌嗆時任國民黨立委蔣萬安，「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻」、以及嗆國民黨立委洪孟楷「你媽媽在質詢不像是你這種態度！」傅崐萁接著問卓榮泰，請樣這樣算不算人身攻擊？卓榮泰則嗆，「花蓮縣議會也很精彩嘛！」
傅崐萁聽聞後暴怒，並稱卓榮泰水平只有地方議會的話，是把自己作小了，請謙卑把職務做好，傅最後再嗆，賴清德是中華民國總統，按照憲法宣誓就職，「請不要再兩國論！不要再兩國論！」