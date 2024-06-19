趁熟睡「熱水澆頭」！台南婦補刀刺殺家暴夫 二審判決出爐
台南一名王姓女子（33歲）與陳姓丈夫（40歲）感情不和，陳男還曾經為了細故出手打人，2022年6月間王女因不滿遭受家暴，遂趁丈夫熟睡之際，用熱水潑灑對方臉部並持刀狠刺其腹部致死，案經審理，地方法院依殺人罪判處13年徒刑，上訴後，台南高分院改判14年徒刑。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，王女因不滿丈夫在2022年6月12日動粗，因此同年月16日凌晨趁著陳姓丈夫在臥室酣睡時，用水壺朝其臉部潑灑大量熱水，陳男痛醒後，立刻起身衝上前追打，王女逃跑時發現置物箱上的水果刀，隨即抓起並一刀捅進對方腹部，導致陳男除身體表面積受20％二級燙傷併橫紋肌溶解症外，橫隔膜、肝臟及腸繫膜也遭刺穿，緊急送醫仍宣告不治。
台南地院審理期間，王女否認犯行，並稱因丈夫家暴對她造成巨大痛苦，事發時只是想讓對方感受痛苦，並沒有殺害丈夫的故意，最終被法官判處13年徒刑。
上訴後法官認為，一審時王女否認犯嫌，在法院闡明殺人的故意後，她才轉而承認殺人犯行，但在高分院又再度否認犯行，所述前後不一，難認有真誠的悔意，因此雖王女構成自首，不過不應依刑法第62條規定減輕其刑，故加重改判14年徒刑。
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