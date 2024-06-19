超諷刺！ 滴妹男友竟是千萬賭場老闆 昔喊話「為你驕傲」
昨（18）日深夜，北市警方於光復南路一間商辦的地下室，查獲非法經營的德州撲克賭場。經調查後，發現賭場背後竟然是由滴妹男友、 知名撲克牌手「I.C Charlie查理」出資。滴妹與I.CCharlie查理戀情長跑五年，感情穩定之外，滴妹也曾在男友得獎時，在IG上公開鼓勵對方，表示「為你感到驕傲」。
實習記者張保羅／綜合報導
I.CCharlie查理過去曾和友人合作，經營德州撲克線上平台「6BET Live」，經常在Youtube上直播玩起德州撲克，累積上萬訂閱人數。如今「6BET Live」在線下，涉嫌以酒吧掩護非法賭博，賭場負責人、荷官、工作人員等約30多人，依賭博罪送辦。
日前男友比賽得獎時，滴妹曾在IG限時動態上，興奮地寫下「So so proud of you」、「You da best」，猛誇男友是最棒的。然而，如今男友捲入賭場風波，這張照片再被網友挖出，實在相當諷刺。
據了解，網紅「超哥」當晚曾到訪賭場，不過在員警搜索前就離開了，警方並沒有在現場查獲超哥涉及不法事宜。
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