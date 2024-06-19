北捷再爆博愛座糾紛！老翁掌摑男子逼讓座　乘客嗆：再活也沒幾年

藏毒拒檢落跑！新北通緝男市區狂飆　失控衝撞民宅外牆遭逮

▲身揹多條通緝的曹男失控撞牆後，隨即下車拔腿狂奔。（圖／翻攝畫面）
▲身揹多條通緝的曹男失控撞牆後，隨即下車拔腿狂奔。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市警方今天上午行經板橋民族路時，赫然發現一部轎車後車牌垂落，不料剛上前準備攔查，對方竟突然猛踩油門逃逸，直至行經文化路一處巷弄內失控撞牆才停下，雖曹男立刻棄車徒步落跑，但最終仍被警方當場逮捕，經查，曹姓駕駛（57歲）身揹3條通緝，且身上還帶有9包毒咖啡包，訊後已依法送辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，曹男先前因槍砲等案被新北地檢署發布通緝，今天上午7時許曹男開車經過板橋民族路時，因車牌垂落被巡邏警員攔查，曹男起初假意配合，待警員走至車旁後，立刻猛踩油門加速逃逸，並在人來人往的大街上橫衝直撞。

▲警方一路尾隨曹男，最終順利將其逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲警方一路尾隨曹男，最終順利將其逮捕。（圖／翻攝畫面）
曹男沿民族路、區運路、中山路一段、觀光街33巷等地逃逸，最終在文化路一段285巷內失控自撞民宅外牆，被趕來的警方當場壓制逮捕，經查，其車上共有9包毒咖啡包，全案訊後已依毒品危害防制條例通緝、肇事逃逸通緝、槍砲彈刀條例通緝、毒品危害防制條例、妨害公務案、公共危險案送辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

台中地政局驚傳墜樓！女子倒臥人行道身亡　警方急拉封鎖線調查

趁熟睡「熱水澆頭」！台南婦補刀刺殺家暴夫　二審判決出爐

告別式上開扁！中壢10多黑衣人爆「大亂鬥」　原因竟是這句話

北市警衝賭場！幕後老闆疑是「滴妹男友」　30餘人遭搜索帶回

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生