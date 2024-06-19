藏毒拒檢落跑！新北通緝男市區狂飆 失控衝撞民宅外牆遭逮
新北市警方今天上午行經板橋民族路時，赫然發現一部轎車後車牌垂落，不料剛上前準備攔查，對方竟突然猛踩油門逃逸，直至行經文化路一處巷弄內失控撞牆才停下，雖曹男立刻棄車徒步落跑，但最終仍被警方當場逮捕，經查，曹姓駕駛（57歲）身揹3條通緝，且身上還帶有9包毒咖啡包，訊後已依法送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，曹男先前因槍砲等案被新北地檢署發布通緝，今天上午7時許曹男開車經過板橋民族路時，因車牌垂落被巡邏警員攔查，曹男起初假意配合，待警員走至車旁後，立刻猛踩油門加速逃逸，並在人來人往的大街上橫衝直撞。
曹男沿民族路、區運路、中山路一段、觀光街33巷等地逃逸，最終在文化路一段285巷內失控自撞民宅外牆，被趕來的警方當場壓制逮捕，經查，其車上共有9包毒咖啡包，全案訊後已依毒品危害防制條例通緝、肇事逃逸通緝、槍砲彈刀條例通緝、毒品危害防制條例、妨害公務案、公共危險案送辦。
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