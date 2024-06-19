媽祖指示這非詐騙？加Line誆稱國中同學 婦人險遭詐10萬元
高雄市1名杜姓婦人主動將1名自稱她的國中同學的張姓男子加LINE好友，與杜女敘舊談心。經過數日交談，張男誆杜婦稱他在國外遭遇恐怖攻擊導致重傷住院加上被搶，目前急需10萬元醫藥費保命，隨後更出現假冒的「女兒」聯絡杜婦，警方獲報到場處理，杜婦還說曾到廟裡向媽祖請示，所幸在行員與警方耐心勸說，才喚醒婦人的理智，保住了血汗錢。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局今指出。日前接獲轄區銀行通報，疑似有婦人遭詐騙，轄區龍華派出所立即派員到場了解，發現詐騙集團先是冒充杜婦的同學，謊稱在國外遭遇恐怖攻擊導致重傷住院，加上所有家當被搶，目前急需10萬元醫藥費保命，隨後更派出假冒的「女兒」聯絡杜女。
在「父女倆」的聯合演出下，成功博取婦人的同情，杜女當天就心急如焚的趕往銀行提領現金救急，所幸行員在關懷詢問，聽到「國外醫藥費」等詐騙關鍵字，直覺可疑，通知警方協助防詐。
員警到場後，一眼識破這是典型的假冒親友詐騙手法，細心向杜女解說詐團的伎倆。然而，杜女一開始的態度卻異常堅定，更信誓旦旦地向警表示，自己有向天上聖母請示過此事，媽祖娘娘指示「這不是詐騙！」即便如此，員警仍耐心提出疑點，並以近期的詐騙案例向杜女分享，在警方循循善誘下，杜女總算從詐團的話術中清醒，打消匯款念頭，成功阻止詐騙！
鼓山警分局長陳奕良呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺。近期更有AI深偽技術可以變臉成親友以詐取金錢，如接獲疑似詐騙訊息，應建立冷靜查證、小心求證的好習慣，撥打110或警政署165反詐騙諮詢專線查證。