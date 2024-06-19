快訊／孫鵬住家遭檢方搜索「查扣火藥」！孫安佐當場被帶回警局
藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，上週與經紀人現身信義區夜店，還隨身攜帶他自製的瓦斯火槍，惹來警方關注，目前已傳喚朱姓經紀人至警局到案說明。據《TVBS》報導，今（19）日上午，孫鵬住家、朱男住處遭台北市警方及檢調人員進行搜索，被查扣了部分火藥及匕首，目前兒子孫安佐被帶回警局偵訊，極有可能與先前在信義區亮出瓦斯火槍有關。《NOWnews今日新聞》致電孫安佐經紀人、狄鶯電話未接。
記者薛羽彤、吳昕蓓／綜合報導
孫安佐16日凌晨和朱姓經紀人現身信義區夜店，經紀人身上還背著瓦斯火槍，面對記者詢問，經紀人表示「孫安佐最近想要研發他的火槍，今天也在外面工作實測火槍，最近都是在研發一些冷兵器的東西。」警方表示後續將通知朱男到案，並將瓦斯火槍送驗，也不排除通知孫安佐到案說明，以釐清是否有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《社會秩序維護法》之嫌。
17日朱男現身警局，他到案強調，當天攜帶的火槍沒有殺傷力，皆屬於合法的，形容像是一把「大型的打火機」，射程距離也不到1公尺，且當時警方都有在一旁，「我們不是白癡帶一把有殺傷力的在街上走，如果有違法，所長馬上就把我們帶回去了。」