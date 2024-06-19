7年新高！黑松股東會通過「配息1.9元」 董座張斌堂談3營運方針
飲料大廠黑松董事長張斌堂今（19）日主持股東會，向股東提出「生活品牌、超越代理、進化銷售」3大營運方針、「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」4大願景，並通過每股配發1.9元現金股利。
記者林莞茜／綜合報導
黑松4月董事會上，宣布2023年度財報，合併營收105.76億元，稅後淨利9.48億元，每股盈餘（EPS）2.36元，創史上新高紀錄；董事會決議擬配發每股現金股利1.9元，創 7 年發放額度新高。
黑松今日上午9點，於桃園市中壢區舉行股東會，董事長張斌堂今日表示，黑松秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」3大營運方針，持續擴大營運動能，並以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」4大願景作為企業長期發展方向。明年將邁入100周年，黑松會用百年來累積的堅強實力，一直提供消費者最優質的產品，並為投資人創造獲利，未來會持續扮演好百年企業的角色，靈活應對環境變化和挑戰，為利害關係人創造最佳利益。
而黑松也宣布，再度攜手金門酒廠，今年推出珍稀極品之作「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」，持續擴大酒類代理事業，希望為品牌創造更高價值。