協助蜂農過難關　高雄蜂群農損救助即日起受理申報

今年初氣候不穩，造成全國龍眼及荔枝開花情況普遍不佳，導致蜂農無蜜可採，過去天然災害救助僅能協助蜂箱受損，為減輕蜂農損失這次農業部修法完成公告，當全國荔枝及龍眼開花率低於五成之種植面積超過百分之七十時，得公告全國為蜂群現金救助及低利貸款地區，實質減輕蜂農損失，協助蜂農渡過難關。
記者郭凱杰／高雄報導
農業局局長張清榮提醒農友，請本市有完成養蜂事實申報且受災損失達2成以上的農友，務必自即日起到6月28日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及從事養蜂事實申報及登錄資料表等相關文件，儘速向申報及登錄養蜂事實之區公所申辦現金救助，每群（每個蜂箱）救助450元，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放。
高雄市蜂蜜年產量約1,000公噸，今年初氣候不穩，造成荔枝跟龍眼受災，高雄雖然玉荷包開花有6-7成，但其他荔枝品種及龍眼同樣開花率卻不佳， 農業局已成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，現階段為養蜂產業因缺乏蜜源造成蜂群缺糧，完成農民從事養蜂事實申報及登錄作業程序者每群（每個蜂箱）將救助450元。
農業局爭取13項救助包括全市蜂群、玉荷包、黑葉荔枝、龍眼、青梅、改良種芒果，以及水蜜桃（那瑪夏區）、土芒果（茂林區）、茶（那瑪夏及桃源）、李(桃源區)、香瓜（岡山、橋頭及路竹區）、西瓜（岡山、路竹區）及農業設施(杉林、旗山及燕巢區)，後續也會儘速完成有關災損勘查，協助農民減輕損失。