《波拉西亞戰記》劇情、畫面太真實！實況主驚艷：只顧練等太可惜
跨平台 MMORPG 巨作《波拉西亞戰記》6月13日上市後掀起一波熱潮，前段伺服器皆已爆滿，許多玩家進入忘我的練等世界，綜合各大網路社群討論，《波拉西亞戰記》除了可離線掛機的「支援模式」以及核心的旅團系統玩法外，最被喜愛的就是《波拉西亞戰記》的故事劇情設定，以及音效、畫面的滂薄感，昨（18）日《跑跑卡丁車》電競好手爆哥透過實況帶領觀眾體驗《波拉西亞戰記》，也大力讚賞遊戲中沈浸式的臨場感。
家庭消費中心/綜合報導
《NOWnews》先前曾整理過《波拉西亞戰記》前期快速提升重點，包括任務開啟「自動跳過對話」、30等後主線任務結束，接「派系任務」以及「一般任務」的技巧等，不過瘋狂練等固然重要，《波拉西亞戰記》的故事性和世界觀更值得玩家細細品味。
爆哥昨（18）日在實況中，帶領觀眾從《波拉西亞戰記》中的新手開始體驗遊戲，爆哥選擇創建「咒文刻印使」的女性角色，在捏臉時，體驗了髮型、五官、紋身，甚至是彩妝等超精緻系統，隨後便進入新手教學和主線任務的劇情中。
咒文刻印使是追求能夠撼動世界之力的賢者，魔法的掌控之人，在《波拉西亞戰記》中，不僅扮演打出大量傷害的法師，也是負責治療隊友的奶媽。角色創建成功後，系統便會帶著玩家進入線劇情，從《波拉西亞戰記》最初的紛爭開端，一直到玩家所背負的使命都能在劇情中理解。
爆哥在實況過程中不斷稱讚《波拉西亞戰記》的場景還原相當真實，配合自動戰鬥、練等、跑任務的功能，玩家可以在掛機練時做自己的事，並抽空品味《波拉西亞戰記》的畫面，而這些元素在社群玩家間也廣受好評：「練等很重要，但場景值得細細觀察」、「可以說是MMORPG畫面的新高峰」。
最後爆哥也提醒玩家，《波拉西亞戰記》中的「旅團」系統相當重要，可說是串連整個遊戲的一大關鍵點，包括經營、軍事、合作、聚集所等功能，玩家之間必須要有持續性的交流，將旅團壯大，曾能更有利於面對後續任務，爆哥也透露，未來將和其他實況主共組旅團，期待和其他玩家在遊戲中見面。