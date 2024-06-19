好市多夏威夷披薩停賣！熟食品項縮減原因曝 新品大阪燒披薩登場
美式賣場好市多披薩以單片60元的高CP值，受到眾多賣場會員喜愛，不過近期多款口味悄悄消失，僅剩下一種口味選擇，官方證實頻繁調整熟食區品項，其實有原物料供應不足的問題。並且「經典夏威夷披薩」也停賣，改推全新口味「大阪燒披薩」，售價同樣為單片60元、18吋300元，不過新口味加入三色豆，讓網友開箱評價兩極。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多熱門的熟食區又更換菜單，過去販售過的海鮮披薩、起司口味下架外，經典夏威夷披薩也悄悄消失，改推出全新口味「大阪燒披薩」，售價維持單片60元、18吋300元。
好市多官方也證實，夏威夷披薩已下架，而近期頻繁調整販售品項，其實還有原物料不足的問題，至於會不會加入新口味，以及過去經典的品項是否有機會回歸，目前尚未定案。
眾多好市多會員，搶先在「Costco好市多 商品經驗老實說」熱烈討論新口味，並且分析出「大阪燒披薩」除了加入香氣十足的柴魚片外，還有三色豆、臘腸片、章魚腳、蝦仁、美乃滋、蟹肉絲、紫洋蔥等配料。
不過新品大阪燒披薩開箱評價兩極，有人認為「今天現場看感覺很像海鮮口味的配料加柴魚跟美乃滋」、「今天買了，口味還不錯，帶回家在車上整車都柴魚味」；也有民眾表示「昨天吃了，普通，不是我會回購的項目」、「配料有三色豆，送我都不吃」。