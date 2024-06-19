台積電今砸近3億買296張自家股票　均價943.76元

台積電站上980元、權值股同開趴　台股終場漲452點、站23000點

▲台北股市今（19）日再創新天價，終場上漲452.11點或1.99%，收在23209.54點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（19）日再創新天價，終場上漲452.11點或1.99%，收在23209.54點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（19）日再創新天價，在台積電跳空開高的支撐下，開盤上漲101.02點，隨後台積電再創新天價，以及鴻海廣達等電子權值股走高的激勵下，最高一度來到23275.3點再創歷史新高，成功站上23000點大關，尾盤也持續強勁態勢，終場上漲452.11點或1.99%，收在23209.54點，日K連6紅，成交量放大到6033.45億元。

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大盤再度創下歷史新高，不過中小型股卻呈現開高走低，櫃買股市早盤再創24年新高，來到270.9點，不過隨後遇到空方狙擊，午盤過後震盪翻黑，終場下跌0.38點或0.14%，收在268.66點，日K結束連5黑，K棒拉出長上影線，成交量為1268.42億元。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、長榮航、新光金、廣達、陽明；今日個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、緯創。

資金匯集在電子族群，成交比重上升到69.7%，權值股全數走高，電子類股指數大漲2.8%、再創歷史新高。其中權值四雄表現亮眼，權王台積電今日開盤跳空上漲10元、來到953元，隨後在買單激勵下，一度來到984元，上漲41元，終場則是上漲38元或4.03%，來到981元；昨日失守200元的鴻海今日重振旗鼓，以200元開出，盤中一度衝到208元、再創近17年波段新高，終場則是上漲4.5元或2.27%，來到203元，創近17年收盤新高；聯發科持續創新天價，終場收在今日最高點，上漲80元或5.69%，來到1485元，挑戰1500元；此外，權值四哥廣達也氣勢兇猛，盤中股價垂直點火，一度衝到漲停價位316元，再創歷史新高，終場上漲25元或8.59%，來到316元。

千金股今日也跟上漲勢，其中股后換人當了，緯穎逼近漲停板上漲逾9%，收在2965元，擠下世芯-KY成為新股后；其餘高價股也有表現，祥碩上漲逾5％，股王信驊上漲逾4%，弘塑、旭準、鈊象、世芯-KY則是上漲逾2%。

權值股帶頭衝，也激勵相關族群走高，首先是半導體族群，市場接連看好後市表現，世界半導體貿易統計組織（WSTS）6月發布最新新聞稿，上修今年全球半導體產值預測，預估年增16%，並樂觀看待2025年記憶體和邏輯產業推動產值有望持續成長12.5%，預計將連續兩年強勁成長。激勵今日類股指數上漲3.6%，位居今日漲幅排行冠軍，金麗科上漲逾6%，日月光投控、世界先進、京元電子上漲逾4%，力成上漲逾3%。

廣達再創歷史新高，也帶動電腦周邊類股跟著上攻，類股指數上漲3.2%，位居今日漲幅排行亞軍，緯穎逼近漲停，精誠上漲近7%，譜瑞-KY上漲逾4%，京元電子、信驊、映泰上漲逾4%，技嘉、英業達、銘異上漲逾2%。

IC設計族群也不落人後，凱鈺亮燈漲停來到26.1元，愛普*、金麗科上漲逾6%，祥碩、信驊上漲逾4%，鈺太、世芯-KY上漲逾2%。

鴻海的走高也帶動鴻家軍也有零星點火，康聯生醫上漲逾5%，瑞祺電通、鴻華先進-創、京鼎上漲逾2%。

非電族群由金融股領軍，類股指數終場上漲0.5%，再創歷史新高，金融股有七家公司預定這週五召開股東會，有民營的上海商銀，還有，其他公股金融機構，兆豐金、第一金、華南金、合庫金、彰銀與臺企銀，堪稱是公股金融超級股東會。旺旺保上漲逾3%，元大金上漲逾2%，京城銀、臺企銀、新產、華南金、富邦金上漲逾1%。

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